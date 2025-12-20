رزمایش ترافیک زمستانه در قزوین آغاز شد
امروز در مراسمی با حضور سرهنگ علیاصغر جمالی، جانشین انتظامی استان قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی رئیس پلیس راه استان قزوین رزمایش طرح زمستانی آغاز شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی در مراسم رزمایش آغاز طرح زمستانی دستگاههای امدادی، با اشاره به جایگاه راهبردی استان قزوین در حوزه حمل و نقل کشور، بر عزم جدی این مجموعه برای صیانت از جان مردم در شرایط سخت جوی تأکید کرد.
تقیخانی گفت: «قزوین به تعبیر مقام معظم رهبری دارای جایگاه راهبردی است و این موقعیت، مأموریتی سنگین بر دوش ما نهاده است. این استان، شیر تردد جادهای کشور، نقطه اتصال یازده استان و پل ارتباطی شمال غرب، غرب و شمال با پایتخت است.»
وی با اشاره به نامآور بودن گردنههای صعبالعبور این استان افزود: «زمستان برای ما فصل استراحت نیست، بلکه زمان اتحاد و هوشیاری تمامجانبه است. رزمایش امروز صرفاً یک نمایش آمادگی نیست، بلکه میثاقی برای خدمترسانی در سختترین شرایط است.»
رئیس پلیس راه قزوین، همکاری بیوقفه دستگاههای امدادی را عامل اصلی موفقیت در این مأموریت دانست و اظهار داشت: «این همکاری بیمرز، نشان میدهد که در میدان خدمت، بنبستی وجود ندارد. حضور سبزپوشان پلیس، تیزهوشان راهداری، سفیدپوشان اورژانس، ایثارگران هلال احمر و سرخپوشان آتشنشانی، آرامشبخش دل مسافران است و اعتماد عمومی و دعای خیر آنان، بزرگترین پشتوانه ماست.»
وی از همکاران پلیس راه خواست با انضباطبخشی و مدیریت مقتدرانه ترافیک، بیش از پیش مراقب باشند و با پایش مداوم و حضور بهموقع، اجازه ندهند هیچ شریان حیاتی بسته شود. تقیخانی همچنین از نیروهای امداد و نجات بهعنوان «فرشتگان نجات در لحظههای سخت» یاد کرد که با فداکاری، «زمان طلایی امدادرسانی» را به حداقل میرسانند.
رئیس پلیس راه قزوین در پایان هدف نهایی این طرح را «کاهش حوادث و تأمین ایمنی کامل مسافران» عنوان کرد و گفت: «ما باید با اطلاعرسانی بهموقع و حضور پررنگ در نقاط حساس، اجازه ندهیم زمستان امسال به کام هیچ مسافری تلخ شود.» وی در پایان از حمایت مدیران ارشد استان و از زحمات شبانهروزی تمامی نیروهای درگیر تقدیر کرد.