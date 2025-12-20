خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار قزوین خبر داد؛

آغاز رزمایش زمستانی در قزوین با تأکید بر ایمنی مسافران

آغاز رزمایش زمستانی در قزوین با تأکید بر ایمنی مسافران
کد خبر : 1730322
معاون عمرانی استاندار قزوین از آغاز رزمایش طرح ترافیک زمستانی در قزوین خبر داد و بر تأمین امنیت مسافران جاده‌ای در این فصل تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی امروز در رزمایش آغاز طرح ترافیک زمستانی با تقدیر از نیروهای حاضر، آرزوی موفقیت کرد و بر رسالت مهم این مجموعه برای حفظ امنیت و آرامش هم‌وطنان در فصل زمستان تأکید کرد.

وی حضور مؤثر و محسوس نیروها در نقاط حساس را کلید ایجاد امنیت روانی برای مسافران دانست و گفت: حضور شما در ایام طرح زمستانی به مردم امنیت و آرامش را هدیه می‌دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، دستگاه‌ها در محل‌های ماموریتی خود مستقر خواهند شد.

معاون استاندار قزوین افزود: باید در نقاط اعلام‌شده، نیروها با خودرو و چراغ گردان و لباس مشخص مستقر شوند تا در ایام تاریکی، حس امنیت را به مسافران منتقل کنند.

حق‌لطفی همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده وضعیت جوی و جاده‌ای از طریق کانال‌های مختلف و شبکه‌های مجازی تأکید کرد و افزود: رانندگی در فصل زمستان کاملاً متفاوت است. اطلاع‌رسانی به موقع باید انجام شود تا عزیزانی که قصد رفت‌وآمد دارند، مطلع باشند.

معاون استاندار قزوین با هشدار نسبت به تردد خودروها بدون زنجیر چرخ در گردنه‌ها و راه‌های کوهستانی، این اقدام را چالشی بزرگ دانست که می‌تواند منجر به ایجاد گره‌های ترافیکی و حتی تصادفات زنجیره‌ای شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی همه اقدامات در حوزه‌های آموزش، برنامه‌ریزی و اجرا، برقراری امنیت و آرامش برای همه هموطنانی است که قصد عبور و مرور از جاده‌های استان را دارند.

انتهای پیام/
