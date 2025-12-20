خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول حوزه شهری خبر داد:

نوسازی ناوگان مسافری از اولویت‌های مدیریتی شهر الوند است

نوسازی ناوگان مسافری از اولویت‌های مدیریتی شهر الوند است
کد خبر : 1730002
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل عمومی شهرداری الوند گفت: نوسازی ناوگان مسافری، استانداردسازی تجهیزات ترافیکی و تکمیل شبکه نظارت تصویری به منظور ارتقای ضریب ایمنی شهری از اولویت های مدیریتی است.

به گزارش  ایلنا در قزوین، مختار ملالی، با اعلام این خبر از اجرایی شدن هم‌زمان طرح‌های نوسازی ناوگان مسافری، استانداردسازی تجهیزات ترافیکی و تکمیل شبکه نظارت تصویری به منظور ارتقای ضریب ایمنی شهر خبر داد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ و نقل الوند با تبیین راهبردهای کلان این سازمان، شبکه حمل ‌و نقل عمومی را نبض تپنده مدیریت شهری دانست و اظهارداشت: بر اساس مطالعات کارشناسی و نیازسنجی‌های دقیق، نقشه راه سازمان بر دو اصل ایمنی‌بخشی و ارتقای منظر شهری استوار شده و در این راستا عملیات نوسازی ناوگان با خرید ۲ دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی اساسی (اورهال) ۸ دستگاه اتوبوس فرسوده محقق شده است.

این مدیر بیان کرد: بازسازی ناوگان شامل رنگ ‌آمیزی بدنه، تعویض مبلمان داخلی و بهینه‌سازی سیستم‌های تهویه بود تا ضمن حذف آلودگی‌های بصری، خدماتی در شأن شهروندان ارائه شود.

وی افزود: در حوزه مهندسی ترافیک نیز اقداماتی نظیر تجهیز و نورپردازی ۱۰ ایستگاه اتوبوس، اجرای خط‌ کشی‌های محوری و آشکارسازی ۸۹ مورد سرعت ‌کاه استاندارد اجرایی شده است. 

ملالی به تحول در حوزه نظارت هم اشاره کرد و گفت: با نصب ۱۵۰ دستگاه دوربین پایش تصویری و پلاک‌خوان، گامی بلند در گذار به مدیریت مدرن برداشته شده است. 

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل الوند یادآورشد: استقرار این سامانه‌ها فراتر از ثبت تخلفات ترافیکی، با ایجاد بازدارندگی وضعی، نقشی کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم در سطح شهر ایفا می کند.

وی گفت: نظارت بر ۳۵۱ دستگاه تاکسی و صدور ۱۹۷ پروانه فعالیت پس از احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای، از دیگر اقدامات شاخص این دوره مدیریتی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری