یک مسئول حوزه شهری خبر داد:
نوسازی ناوگان مسافری از اولویتهای مدیریتی شهر الوند است
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل عمومی شهرداری الوند گفت: نوسازی ناوگان مسافری، استانداردسازی تجهیزات ترافیکی و تکمیل شبکه نظارت تصویری به منظور ارتقای ضریب ایمنی شهری از اولویت های مدیریتی است.
به گزارش ایلنا در قزوین، مختار ملالی، با اعلام این خبر از اجرایی شدن همزمان طرحهای نوسازی ناوگان مسافری، استانداردسازی تجهیزات ترافیکی و تکمیل شبکه نظارت تصویری به منظور ارتقای ضریب ایمنی شهر خبر داد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل الوند با تبیین راهبردهای کلان این سازمان، شبکه حمل و نقل عمومی را نبض تپنده مدیریت شهری دانست و اظهارداشت: بر اساس مطالعات کارشناسی و نیازسنجیهای دقیق، نقشه راه سازمان بر دو اصل ایمنیبخشی و ارتقای منظر شهری استوار شده و در این راستا عملیات نوسازی ناوگان با خرید ۲ دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی اساسی (اورهال) ۸ دستگاه اتوبوس فرسوده محقق شده است.
این مدیر بیان کرد: بازسازی ناوگان شامل رنگ آمیزی بدنه، تعویض مبلمان داخلی و بهینهسازی سیستمهای تهویه بود تا ضمن حذف آلودگیهای بصری، خدماتی در شأن شهروندان ارائه شود.
وی افزود: در حوزه مهندسی ترافیک نیز اقداماتی نظیر تجهیز و نورپردازی ۱۰ ایستگاه اتوبوس، اجرای خط کشیهای محوری و آشکارسازی ۸۹ مورد سرعت کاه استاندارد اجرایی شده است.
ملالی به تحول در حوزه نظارت هم اشاره کرد و گفت: با نصب ۱۵۰ دستگاه دوربین پایش تصویری و پلاکخوان، گامی بلند در گذار به مدیریت مدرن برداشته شده است.
مدیرعامل سازمان حملونقل الوند یادآورشد: استقرار این سامانهها فراتر از ثبت تخلفات ترافیکی، با ایجاد بازدارندگی وضعی، نقشی کلیدی در کاهش آسیبهای اجتماعی و جرایم در سطح شهر ایفا می کند.
وی گفت: نظارت بر ۳۵۱ دستگاه تاکسی و صدور ۱۹۷ پروانه فعالیت پس از احراز صلاحیتهای حرفهای، از دیگر اقدامات شاخص این دوره مدیریتی است.