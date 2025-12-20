به گزارش ایلنا در قزوین، مختار ملالی، با اعلام این خبر از اجرایی شدن هم‌زمان طرح‌های نوسازی ناوگان مسافری، استانداردسازی تجهیزات ترافیکی و تکمیل شبکه نظارت تصویری به منظور ارتقای ضریب ایمنی شهر خبر داد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ و نقل الوند با تبیین راهبردهای کلان این سازمان، شبکه حمل ‌و نقل عمومی را نبض تپنده مدیریت شهری دانست و اظهارداشت: بر اساس مطالعات کارشناسی و نیازسنجی‌های دقیق، نقشه راه سازمان بر دو اصل ایمنی‌بخشی و ارتقای منظر شهری استوار شده و در این راستا عملیات نوسازی ناوگان با خرید ۲ دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی اساسی (اورهال) ۸ دستگاه اتوبوس فرسوده محقق شده است.

این مدیر بیان کرد: بازسازی ناوگان شامل رنگ ‌آمیزی بدنه، تعویض مبلمان داخلی و بهینه‌سازی سیستم‌های تهویه بود تا ضمن حذف آلودگی‌های بصری، خدماتی در شأن شهروندان ارائه شود.

وی افزود: در حوزه مهندسی ترافیک نیز اقداماتی نظیر تجهیز و نورپردازی ۱۰ ایستگاه اتوبوس، اجرای خط‌ کشی‌های محوری و آشکارسازی ۸۹ مورد سرعت ‌کاه استاندارد اجرایی شده است.

ملالی به تحول در حوزه نظارت هم اشاره کرد و گفت: با نصب ۱۵۰ دستگاه دوربین پایش تصویری و پلاک‌خوان، گامی بلند در گذار به مدیریت مدرن برداشته شده است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل الوند یادآورشد: استقرار این سامانه‌ها فراتر از ثبت تخلفات ترافیکی، با ایجاد بازدارندگی وضعی، نقشی کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم در سطح شهر ایفا می کند.

وی گفت: نظارت بر ۳۵۱ دستگاه تاکسی و صدور ۱۹۷ پروانه فعالیت پس از احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای، از دیگر اقدامات شاخص این دوره مدیریتی است.