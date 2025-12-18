استاندار قزوین:
مولدسازی داراییها گرهگشای مسائل کارگری و بیمهای استان است
استاندار قزوین گفت: در صورت صدور مجوز مولدسازی، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه کارگری، بیمهای و درمانی استان را برطرف کرد و از این ظرفیت برای ارتقای خدمات رفاهی استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری در ایران ماهر» گفت: نرخ بیکاری 4.4 درصدی و مشارکت اقتصادی 45 درصدی نشان میدهد قزوین از وضعیت مطلوبی در حوزه اشتغال برخوردار است و آمادگی کامل برای جذب سرمایهگذاری در بخش کار و تولید دارد.
وی با اشاره به سهم بخشهای مختلف در اشتغال استان افزود: 40 درصد اشتغال در صنعت، 44 درصد در خدمات و 16 درصد در کشاورزی، قزوین را به استانی صنعتی و خدماتمحور با ظرفیت بالای اشتغالزایی تبدیل کرده است.
استاندار قزوین با تأکید بر حمایت از جامعه کارگری گفت: استان برای اجرای طرحهای مسکن کارگری آمادگی کامل دارد و پروژه درمانگاه مهرگان نیز قطعی شده است. پنج هزار متر مربع زمین با حداقل قیمت برای آغاز ساخت این درمانگاه آماده واگذاری است.
نوذری با اشاره به ظرفیت مولدسازی املاک دولتی افزود: در صورت صدور مجوز مولدسازی، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه کارگری، بیمهای و درمانی استان را برطرف کرد و از این ظرفیت برای ارتقای خدمات رفاهی استفاده کرد.
وی با اشاره به اجرای طرح هنرستانهای جوار صنعت ادامه داد: تقویت پیوند دانشگاه و صنعت و توسعه مهارتآموزی، زمینه اشتغال پایدار جوانان را فراهم میکند و استان قزوین ظرفیت بالایی برای تحقق اهداف طرح «ایران ماهر» دارد.