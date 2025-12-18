خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قزوین:

مولدسازی دارایی‌ها گره‌گشای مسائل کارگری و بیمه‌ای استان است

مولدسازی دارایی‌ها گره‌گشای مسائل کارگری و بیمه‌ای استان است
کد خبر : 1729695
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قزوین گفت: در صورت صدور مجوز مولدسازی، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه کارگری، بیمه‌ای و درمانی استان را برطرف کرد و از این ظرفیت برای ارتقای خدمات رفاهی استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر» گفت: نرخ بیکاری 4.4 درصدی و مشارکت اقتصادی 45 درصدی نشان می‌دهد قزوین از وضعیت مطلوبی در حوزه اشتغال برخوردار است و آمادگی کامل برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش کار و تولید دارد.

وی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف در اشتغال استان افزود: 40 درصد اشتغال در صنعت، 44 درصد در خدمات و 16 درصد در کشاورزی، قزوین را به استانی صنعتی و خدمات‌محور با ظرفیت بالای اشتغال‌زایی تبدیل کرده است.

استاندار قزوین با تأکید بر حمایت از جامعه کارگری گفت: استان برای اجرای طرح‌های مسکن کارگری آمادگی کامل دارد و پروژه درمانگاه مهرگان نیز قطعی شده است. پنج هزار متر مربع زمین با حداقل قیمت برای آغاز ساخت این درمانگاه آماده واگذاری است.

نوذری با اشاره به ظرفیت مولدسازی املاک دولتی افزود: در صورت صدور مجوز مولدسازی، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه کارگری، بیمه‌ای و درمانی استان را برطرف کرد و از این ظرفیت برای ارتقای خدمات رفاهی استفاده کرد.

وی با تشریح شاخص‌های بازار کار استان ادامه داد: نرخ بیکاری 4.4 درصدی و مشارکت اقتصادی 45 درصدی نشان‌دهنده وضعیت مناسب قزوین در حوزه اشتغال و آمادگی کامل استان برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش کار و تولید است.

استاندار قزوین با اشاره به ترکیب اشتغال استان گفت: سهم 40 درصدی صنعت، 44 درصدی خدمات و 16 درصدی کشاورزی، قزوین را به استانی صنعتی و خدمات‌محور با ظرفیت بالای تولید و اشتغال‌زایی تبدیل کرده است و این ظرفیت باید با برنامه‌ریزی هدفمند تقویت شود.

نوذری با تأکید بر حمایت از جامعه کارگری اضافه کرد: استان برای اجرای طرح‌های مسکن کارگری آمادگی کامل دارد و تأمین زیرساخت‌های لازم در دستور کار است. همچنین پروژه درمانگاه مهرگان قطعی شده و پنج هزار متر مربع زمین با حداقل قیمت برای آغاز عملیات ساخت این مرکز درمانی آماده واگذاری است.

وی با اشاره به اجرای طرح هنرستان‌های جوار صنعت ادامه داد: تقویت پیوند دانشگاه و صنعت و توسعه مهارت‌آموزی، زمینه اشتغال پایدار جوانان را فراهم می‌کند و استان قزوین ظرفیت بالایی برای تحقق اهداف طرح «ایران ماهر» دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری