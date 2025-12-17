افتتاح سالن چندمنظوره دبیرستان استعدادهای درخشان شهیدبابایی

به گزارش ایلنا از قزوین، صبح امروز در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، آیین افتتاح سالن چندمنظوره دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بابایی قزوین، با حضور جمعی از مسئولان استانی، فرهنگیان و دانش آموزان برگزار شد.

این مراسم با حضور حق‌لطفی معاون عمرانی استاندار، رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پورعباسی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، بناوند مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان، یحیایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین، اعضای انجمن اولیا و مربیان و هیأت امنای دبیرستان برگزار شد.

این سالن شامل کتابخانه، سالن مطالعه، واحدهای چندمنظوره برای برگزاری فعالیت های فوق برنامه، گردهمایی های علمی و ... در دو طبقه با 780 مترمربع زیربنا و با رویکرد محله‌محور طراحی و اجرا شده است تا علاوه بر استفاده دانش‌آموزان، در خدمت فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی محله نیز قرار گیرد.

برای احداث این پروژه، اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز هزینه شده است.

در پایان این مراسم، از تلاش‌های کارشناسان و ناظرین نوسازی مدارس و خیرین در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی استان و ساخت این فضای آموزشی و پرورشی قدردانی به عمل آمد.

