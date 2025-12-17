خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز بهره‌برداری از واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهیدرجایی

آغاز بهره‌برداری از واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهیدرجایی
کد خبر : 1729056
لینک کوتاه کپی شد.

معاون تولید نیروگاه بخار شهیدرجایی گفت: واحد شماره 2 بخاری این نیروگاه با ظرفیت 250 مگاوات، پس از انجام موفق عملیات تعمیرات و بازدید دوره‌ای، وارد مدار تولید برق شد و به بهره‌برداری مجدد رسید.

به گزارش ایلنا از قزوین، سهیل رحیمی درباره این مرحله از فعالیت‌ها گفت: با تکمیل برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه تعمیرات و بازدیدهای فنی دوره‌ای، واحد شماره 2 بخاری پس از تست‌های عملکرد و اطمینان از پایداری سیستم، آماده بهره‌برداری شد و در مدار تولید انرژی الکتریکی قرار گرفت.  

وی افزود: اجرای این عملیات، شامل بازدید لوله‌های فشاربالا، بازدید لوله های  فاینال ری‌هیت، رفع مشکلات ایر هیترها، شامل: تعویض تعدادی از بسکت‌های ناحیه سرد و همچنین ترمیم سیل‌ها،  دیافراگم‌ها، رفع نشتی داخلی والوها و تعویض سیمان نسوز اطراف روی واترروال (دور مشعل), باز کردن یاتاقان 1 توربین و رفع مشکل بالا بودن ارتعاش آن،تعمیر و آماده‌سازی الکتروموتورها و پمپ‌های 6/6 کیلوولت، و رفع نشتی برج خنک‌کننده اصلی بود که در نتیجه آن، کارایی واحد افزایش یافته و آمادگی تولید برق در فصل زمستان به طور کامل تضمین شد.  

معاون تولید نیروگاه بخار نیز با اشاره به نقش نیروهای داخلی گفت: این دوره از تعمیرات و راه‌اندازی مجدد واحد با استفاده از ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخلی و بدون اتکا به منابع خارجی انجام شده است و نتیجه آن افزایش اعتماد و خودکفایی در تولید پایدار انرژی است.  

وی اضافه کرد: اکنون با بهره‌برداری دوباره از واحد شماره 2 بخاری، مجموع توان تولیدی نیروگاه شهید رجایی به وضعیت مطلوبی رسیده و زمینه تأمین مطمئن برق در فصل سرد سال فراهم شده است.  

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های کشور با تولید حداکثری انرژی در تابستان  1404  نقش بسزایی در پایداری  شبکه برق سراسری و تامین برق استان قزوین داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری