خبرگزاری کار ایران
کشف بیش از 2 تن چوب قاچاق در آوج

فرمانده انتظامی شهرستان آوج از توقیف یک دستگاه کامیون بنز و کشف 2 هزار و 500 کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق توسط ماموران انتظامی پاسگاه کلنجین شهرستان آوج خبر داد.

به گزارش    ایلنا از قزوین، سرهنگ محمد صفری در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح کنترل قاچاق چوب و برخورد با افراد سودجو که بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به قطع، نگهداری و حمل چوب درختان اقدام میکنند، ماموران انتظامی پاسگاه کلنجین شهرستان آوج یک دستگاه کامیون بنز حامل چوب را متوقف کردند. 

وی تصریح کرد: پس از توقف خودرو در بازرسی به عمل آمده توسط ماموران، 2 هزارو 500 کیلوگرم  چوب جنگلی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از اداره جنگلبانی بود، کشف و یک نفر در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان آوج با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی محموله قاچاق کشف شده را 750 میلیون ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان با متجاوزان حریم منابع طبیعی و جنگل‌ها برخورد می‌کند.

 

