فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

توقیف 23 هزار لیتر الکل غیرمجاز در قزوین

کد خبر : 1728707
فرمانده انتظامی استان قزوین از توقیف یک دستگاه تریلی کشنده تانکر دار و کشف 23 هزار لیتر الکل غیرمجاز و قاچاق در محور بوئین زهرا- قزوین خبر داد.

به گزارش   ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و محموله های سوختی، ماموران پلیس امنیت عمومی حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شده و دستور توقف دادند. 

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن توسط ماموران، 23 هزار لیتر الکل قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از سازمان سوخت و فرآورده های نفتی بود، کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد. 

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان بالغ بر 18 میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

