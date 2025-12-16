دادستان قزوین:
زمینههای بروز خشونت از فضاهای شهری برداشته شود
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی قزوین گفت: زمینههای ایجاد بروز خشونت باید از فضاهای شهری برداشته شود تا امکان ارتکاب جرایم ناشی از آن کاهش یابد.
به گزارش ایلنا از قزوین، علی اصغر عسگری عصر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین، تصریح کرد: مهمترین مبنا همان مطالبه نظم اجتماعی است و در کشورهایی که نرخ نظم بالاتر است، میزان خشونت و بزهکاری کاهش مییابد، برای مثال امروز در بحث نبود پارکینگ کافی در سطح شهر، تعارض منافع را شاهد هستیم که این مساله خود عامل بروز خشونت و درگیری است.
وی با بیان اینکه بازار بازار قزوین وضعیت مناسبی ندارد و حتی یک خودرو هم نمیتواند از داخل آن عبور کند، یادآور شد: اگر این مرکز خرید دچار آتش سوزی شود، با سد معبرهای طولانی روبرو خواهیم بود و امکان امدادرسانی به موقع نیز وجود ندارد.
عسگری ادامه داد: ورودی شهر قزوین اگر با آلودگی همراه باشد و نخالههای ساختمانی نیز در آن رویت شود همین مسایل خود منجر به زمینه نارضایتی گردشگران شده و به خشونت منجر میشود.
به گفته این مسوول، خشونت صرفا تخریب، ضرب و جرح عمدی نیست و باید راهکارهایی را پیش بینی کرد تا جلوی تشدید آن گرفته شود تا رسالت قوه قضایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی را محقق کرد.
این مسوول قضایی خاطرنشان کرد: ماهیت جرایم خشونت، بدون توقف و تصمیم صورت می گیرد و زمینهها را باید از بین برد که این مساله مستلزم راهکاریی برای همه گروههای سنی، به ویژه از کودک تا نوجوان خواهد بود.