به گزارش ایلنا از قزوین، علی اصغر عسگری عصر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین، تصریح کرد: مهمترین مبنا همان مطالبه نظم اجتماعی است و در کشورهایی که نرخ نظم بالاتر است، میزان خشونت و بزهکاری کاهش می‌یابد، برای مثال امروز در بحث نبود پارکینگ کافی در سطح شهر، تعارض منافع را شاهد هستیم که این مساله خود عامل بروز خشونت و درگیری است.

وی با بیان اینکه بازار بازار قزوین وضعیت مناسبی ندارد و حتی یک خودرو هم نمی‌تواند از داخل آن عبور کند، یادآور شد: اگر این مرکز خرید دچار آتش سوزی شود، با سد معبرهای طولانی روبرو خواهیم بود و امکان امدادرسانی به موقع نیز وجود ندارد.

عسگری ادامه داد: ورودی شهر قزوین اگر با آلودگی همراه باشد و نخاله‌های ساختمانی نیز در آن رویت شود همین مسایل خود منجر به زمینه نارضایتی گردشگران شده و به خشونت منجر می‌شود.

به گفته این مسوول، خشونت صرفا تخریب، ضرب و جرح عمدی نیست و باید راهکارهایی را پیش بینی کرد تا جلوی تشدید آن گرفته شود تا رسالت قوه قضایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را محقق کرد.

این مسوول قضایی خاطرنشان کرد: ماهیت جرایم خشونت، بدون توقف و تصمیم صورت می گیرد و زمینه‌ها را باید از بین برد که این مساله مستلزم راهکاریی برای همه گروه‌های سنی، به ویژه از کودک تا نوجوان خواهد بود.

انتهای پیام/