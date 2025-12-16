بیش از 13 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی قزوین آزادسازی شد

به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه در این رابطه گفت: این اراضی در مناطق غلام‌آباد و شفیع‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین واقع شده بود که پس از اجرای احکام قانونی و اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، به چرخه تولید بازگشت.

خیرخواه با تأکید بر عزم جدی جهاد کشاورزی در مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز افزود: این عملیات با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت اراضی کشاورزی، امور اراضی شهرستان قزوین و عوامل شهرداری انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین خاطرنشان کرد: مستحدثات غیرمجاز شامل احداث ساختمان، محوطه‌سازی، دیوارکشی، فنس‌کشی و پی‌کنی بوده که در راستای صیانت از اراضی کشاورزی تخریب شد.

