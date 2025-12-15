امام جمعه قزوین:
هر مسوولیت، یک امانت الهی است
امام جمعه قزوین گفت: هر مسوولیت، یک امانت الهی است و امانتداری در این حوزه به این معناست که وظیفه خود را به درستی انجام دهیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام حسین مظفری عصر امروز در جلسه شورای اداری استان قزوین که با حضور سخنگوی دولت برگزار شد، ضمن تاکید بر جایگاه امانتداری در معارف دینی، تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم فرمان میدهد که امانتها را به اهلش بازگردانید و امانتدار باشید، اهمیت امانتداری آنچنان بالاست که در کنار راستگویی، از نشانههای اصلی دینداری انسان معرفی شده است.
وی با اشاره به روایات اهلبیت (ع)، افزود: وقتی اهل بیت (ع) میخواهند 2 ویژگی را به عنوان معیار سنجش دینداری یک انسان معرفی کنند بر راستگویی و امانتداری تاکید دارند، بر همین اساس، خداوند متعال در آیه شریفه میفرماید "امانتها را به اهلش بسپارید و زمانی که میان مردم داوری میکنید، حکم شما از سر عدل و عدالت باشد".
حجتالاسلاموالمسلمین مظفری با بیان اینکه امانت تنها به اشیای مادی محدود نمیشود، تصریح کرد: در زندگی عادی، همه ما امانتهای فراوانی در اختیار داریم و یکی از مهمترین این امانتها، پست، مقام و مسوولیتی است که به ما سپرده میشود و هر مسوولیت، یک امانت الهی است و امانتداری در این حوزه به این معناست که وظیفه خود را به درستی انجام دهیم.
امام جمعه قزوین ادامه داد: اگر مسوولیت خود را درست انجام دهیم، در وهله نخست خودمان امانتدار هستیم، زمانی که میخواهیم در حوزه کاری خود مسوولیتی را به فرد دیگری بسپاریم باید دقت کنیم این امانت به دست چه کسی داده میشود، قرآن کریم صراحتاً میفرماید "امانت را به اهلش بسپارید"؛ یعنی مسوولیت باید به فرد شایسته واگذار شود.
وی به قرآن کریم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در آیات الهی آمده که خداوند امانت را بر آسمانها، زمین و کوهها عرضه کرد، اما آنها از پذیرش آن سر باز زدند و انسان این بار سنگین را پذیرفت، در پایان آیه آمده که انسان ظلوم و جهول است، یعنی اگر حق امانت را نشناسد، دچار نادانی شده و اگر در مقام عمل، حق آن را ادا نکند، مرتکب ظلم و ستم شده است.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: بنابراین، امانتداری حقیقی آن است که هم حق امانت را بشناسیم و هم در عمل آن را به درستی ادا کنیم، به همین معناست که حافظ میگوید: آسمان بار امانت نتوانست کشید/ قرعه فال به نام من دیوانه زدند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد مسوولان نظام مقدس، اظهار کرد: امیدواریم همه ما، به ویژه در قبال مسوولیتهایی که برعهده داریم، امانتداران خوبی باشیم و در عین حال، خداوند را به خاطر نعمتهای فراوان از جمله مردم مومن، فداکار و نجیب و همچنین رهبری حکیم، فرزانه و عالیمقام شاکریم، رهبری که هم از ملت رضایت دارد و هم مردم از ایشان راضی هستند.
وی با اشاره به آیات و روایات مرتبط با جایگاه ملتها در پیشبرد دین، تاکید کرد: خداوند به مومنان هشدار داده که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، قومی دیگر را جایگزین خواهد کرد که خدا آنها را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند، ملت ایران در عمل نشان داده که مصداق همین قوم است، ملتی که با ایستادگی، فداکاری، صبر، استقامت و مهرورزی، برای اسلام آبرو فراهم کرده است.
امام جمعه قزوین ضمن قدردانی از خدمتگزاران نظام، خاطرنشان کرد: به سهم خود از همه مسوولان، رییسجمهور، دولت خدمتگزار و تمامی کارگزاران نظام اسلامی که در مسوولیتهای مختلف مشغول خدمت به مردم هستند، تشکر میکنم و از خداوند متعال میخواهم توفیق خدمت بیشتر به مردم، عزت روزافزون ملت ایران و رهبری معظم انقلاب را به همگان عنایت فرماید.