به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در مراسمی با حضور بانوان نخبه و فعال استان، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، اظهار داشت: «امروز بسیار خوشحال و خرسندم که در جمع بانوان عزیز استان حضور دارم؛ جمعی که عطر ایثار و عدالت‌خواهی را در جامعه منتشر می‌کنند.»

نوذری با اشاره به جایگاه رفیع مادر در آموزه‌های دینی و فرهنگی، تصریح کرد: «مادر، نقطه اتکا، امنیت و آرامش خانواده است و در روزهای سخت، پناهگاه و پشتیبان اعضای خانواده محسوب می‌شود. خداوند در آیات قرآن کریم نیز بر احترام به مقام مادر تأکید ویژه‌ای دارد.»

استاندار قزوین با تجلیل از حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان الگوی بی‌بدیل زنان جهان، افزود: «ایشان با عمر کوتاه اما اثرگذار، تاریخ ساز شدند و ریشه امامت و ولایت را پایه‌ریزی کردند. امروز بانوان قزوینی نیز با الگوگیری از این شخصیت بزرگ، در عرصه‌های مختلف پیشتاز هستند.»

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های منحصر به فرد استان قزوین در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: «قزوین استانی است که هم از نظر تاریخی، هم طبیعی و هم مذهبی دارای جاذبه‌های فراوانی است. اما متأسفانه این ظرفیت‌ها هنوز به‌طور کامل معرفی نشده‌اند.»

وی از برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه گردشگری در استان خبر داد و بیان کرد: «هدف ما در دو سال اول، دو برابر کردن گردشگر ورودی به قزوین است. همچنین راه‌اندازی قطار تهران-قزوین در دستور کار قرار دارد تا امکان سفر آسان‌تر برای گردشگران فراهم شود.»

استاندار قزوین با تقدیر از نقش آفرینی بانوان در عرصه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: «بانوان قزوینی در بسیاری از زمینه‌ها از جمله ورزش، صنعت و مدیریت پیشتاز هستند. امروز شاهد حضور پررنگ زنان در تیم‌های ورزشی ملی، صنایع دانش‌بنیان و پست‌های مدیریتی هستیم.»

نوذری با اشاره به نگاه غیرجنسیتی دولت به موضوع مدیریت، اظهار داشت: «معیار ما در انتصاب‌ها، تخصص، شایستگی و توانمندی افراد است. خوشبختانه در استان قزوین، شانزده مدیرکل زن و شصت و پنج مدیر میانی بانوان را شاهد هستیم که نشان از ظرفیت بالا و شایستگی بانوان دارد.»

وی با اشاره به شرایط خاص کنونی کشور، بر ضرورت همدلی و وحدت همه اقشار جامعه تأکید کرد و گفت: «در شرایطی که نظام جهانی به رهبری آمریکا فشارهای زیادی بر ایران وارد می‌کند، تنها راه پیروزی، وحدت و همدلی آحاد ملت است.»

نوذری از بانوان خواست در قالب طرح‌های محله‌محور، مشارکت فعال‌تری در حل مسائل اجتماعی و عمرانی داشته باشند و افزود: «تجربه نشان داده هرجا مردم وارد عرصه شده‌اند، نتایج بهتری حاصل شده است. از ایده‌ها و ابتکارات بانوان در این حوزه استقبال می‌کنیم.»

این مراسم با اجرای برنامه‌های هنری و تقدیر از بانوان برتر استان همراه بود.

انتهای پیام/