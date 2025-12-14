به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری امروز در مراسم اختتامیه نخستین همایش تخصصی نهج‌البلاغه انتظامی با بیان خاطره‌ای از تأثیر شگفت‌انگیز نهج‌البلاغه بر یک جوان آمریکایی گفت: یک جوان سیاه‌پوست در آمریکا تنها با خواندن یک جمله از خطبه 224 نهج‌البلاغه مسلمان و شیعه شد.

وی افزود: این جوان که پیش‌تر پیرو دین دیگری بود، در کتابخانه دانشگاه با کتاب نهج‌البلاغه روبه‌رو می‌شود و با خواندن بخشی از خطبه 224، چنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد که بدنش به لرزه می‌افتد، جمله‌ای که او را مسلمان کرد، این بود «به خدا سوگند اگر تمام دنیا را به من بدهند که به یک مورچه ظلم کنم و خوراکی را که به دهان دارد از او بگیرم، چنین کاری نمی‌کنم.»

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه این جوان پس از خواندن این جمله آن را با رفتارهای ظالمانه اطرافیان مقایسه می‌کند و به عظمت گوینده آن پی می‌برد، گفت: او پس از تحقیق و فهمیدن هویت گوینده حضرت علی (ع) اسلام می‌آورد و شیعه می‌شود.

آیت‌الله مظفری خطاب به حاضران عنوان کرد: ما که در دامن اسلام رشد کرده‌ایم، چقدر با نهج‌البلاغه انس داریم؟.

وی اضافه کرد: خوب است در منازل، روزانه حداقل ده دقیقه برای مطالعه نهج‌البلاغه (حتی به زبان فارسی) زمان گذاشته شود. می‌توان از کلمات قصار شروع کرد، سپس به نامه‌ها و خطبه‌ها پرداخت؛ این انس راه سعادت را نشان می‌دهد.

امام جمعه قزوین با اشاره به نامه به مالک اشتر و خطبه‌های نورانی نهج‌البلاغه که حتی در یونسکو نیز به‌عنوان سند بین‌المللی ثبت شده است، تأکید کرد: جای تأسف است که این گنجینه ارزشمند در دسترس ما باشد و از آن استفاده نکنیم.

