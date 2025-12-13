در نمایشگاه کراچی صورت گرفت؛
بازدید رئیس بزرگترین شهرک صنعتی پاکستان از نمایشگاه صادراتی قزوین
رئیس بزرگترین شهرک صنعتی کشور پاکستان از نمایشگاه توانمندیهای صادراتی قزوین در پایتخت این کشور بازدید کرد.
به گزارش ایلنا از قزوین، احمد عازم علوی، رئیس بزرگترین شهرک صنعتی پاکستان، به همراه مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، از نمایشگاه توانمندیهای صادراتی قزوین در پاکستان بازدید کردند.
این شهرک صنعتی دارای 4500 واحد تولیدی در صنایع قطعات خودرو، نساجی، آب معدنی و کوکاکولا و نوشیدنی های حلال است.
از میان این تعداد، سه شرکت برتر نیز معرفی شدهاند.
بیشترین صادرات شهرک صنعتی کراچی در حوزههای چرمسازی، قلات، میلگرد و سرامیک انجام میشود.
رئیس این شهرک صنعتی واقع در کراچی همچنین درخصوص نحوه سرمایهگذاری در این شهرک توضیح داد که این امر تنها از طریق امضاء اساسنامه تنظیم شده امکانپذیر است.
در پایان بازدید، احمد عازم علوی درخواست برگزاری یک جلسه B2B در شهرک صنعتی سایت را مطرح کرد تا فرصتهای همکاری و توسعه روابط تجاری بین شرکتها بررسی شود.
دعوت مقام کراچی از اتاق بازرگانی قزوین برای برگزاری نمایشگاه جدید
همچنین سهیل عزیز، رئیس نمایشگاه در کراچی، در دیداری با مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، درباره برگزاری یک نمایشگاه در شهر کراچی که در 25 روز آینده برگزار میشود، گفتگو کرد.
در این نمایشگاه، عمده محصولات مختلف کراچی عرضه خواهد شد.
سهیل عزیز ضمن معرفی برنامههای نمایشگاه، از رئیس اتاق و هیات اقتصادی دعوت کردند تا در این رویداد شرکت کنند.
وی تاکید کرد که حضور کشورهای اسلامی و استان قزوین در نمایشگاه برای ما اهمیت دارد.
عبدیان در این دیدار گفت: به دلیل کوتاهی زمان اعلام کردند که امکان حضور در این نمایشگاه فعلی فراهم نیست، اما استان قزوین حتماً در نمایشگاههای آتی شرکت خواهد داشت.