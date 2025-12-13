صنعت داروسازی پاکستان رشد چشمگیری داشته است

به گزارش ایلنا از قزوین، مصطفی کمال، وزیر خدمات بهداشت ملی، مقررات و هماهنگی پاکستان در جلسه گردهمایی با مهدی عبدیان رئیس و اعضای اتاق بازرگانی قزوین بر عمق روابط دو کشور تأکید کرد و گفت: پاکستان و ایران یک ملت واحد هستند؛ ارزش این برادری بسیار بزرگ است و باید تا پایان حفظ شود. به شما اطمینان می‌دهم که مردم، بازرگانان و تجار دو کشور باید روابط گسترده‌تری با یکدیگر داشته باشند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: در جریان جنگ اخیر که رژیم اسرائیل ایجاد کرد، مشکلاتی به‌وجود آمد، اما همین شرایط باعث شد دوباره در کنار یکدیگر قرار بگیریم. به‌عنوان یک پاکستانی می‌گویم این برهه زمانی بسیار سخت بود، اما ما در کنار شما ایستادیم و این موضوع در عمل ثابت شد.

وزیر بهداشت پاکستان همچنین ظرفیت‌های مشترک بین دو کشور را مهم برشمرد و اظهار داشت: گردشگری مذهبی و درمانی ظرفیت‌های بزرگی دارد که باید با همکاری ایران گسترش یابد. ما اطمینان می‌دهیم که تمام همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام خواهیم داد.

مصطفی کمال در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های دارویی پاکستان گفت: صنعت داروی پاکستان رشد چشمگیری داشته و اکنون 80 درصد نیاز داخلی را تأمین می‌کند و حتی داروهای متعددی صادر می‌کنیم. چرا این صادرات به ایران انجام نشود؟ این حوزه می‌تواند یکی از مسیرهای مهم همکاری‌های آینده باشد

در پایان این ضیافت صمیمانه، هدایایی به رسم یادبود به رئیس اتاق بازرگانی قزوین و همراهان اهدا شد.

