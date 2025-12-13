به گزارش ایلنا در قزوین، اکبر عیسی‌زاده سر کنسول ایران در ایالت سند در نشست با مهدی عبدیان رئیس و اعضای اتاق بازرگانی قزوین در سخنان خود بر اهمیت برگزاری این مراسم و حضور مدیران و بزرگان اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: برپایی این نشست، نمادی از همدلی، دوستی و تعامل میان دو کشور و گامی مهم در جهت گسترش همکاری‌های اقتصادی است.

سرکنسول ایران در ایالت سند افزود: در سطح دولتی نیز تلاش‌های مشترکی برای توسعه تجارت تا رقم 10 میلیارد دلار در جریان است و با توجه به شرایط واقعی دو کشور، رسیدن به این هدف کاملاً امکان‌پذیر است.

وی افزود: بدون تردید، تحقق این اهداف نیازمند تعامل، همکاری و هم‌فکری اتاق‌های بازرگانی و همچنین توسعه حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و مسیرهای تجاری است.

عیسی‌زاده اظهار داشت: بیشترین ظرفیت همکاری میان ایران و پاکستان نیز در حوزه‌های بهداشتی، دارویی و دانش‌بنیان قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: دوستی ایران و پاکستان پایدار و استوار باد.

در پایان این ضیافت صمیمانه، هدایایی به رسم یادبود به رئیس اتاق بازرگانی قزوین و همراهان اهدا شد.

انتهای پیام/