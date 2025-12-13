خبرگزاری کار ایران
نماینده مجلس پاکستان:

برای رفع همه موانع احتمالی ایران تلاش می‌کنیم

نماینده مجلس پاکستان گفت: مشکلات بانکی و محدودیت‌هایی که به‌ دلیل تحریم‌ها بر ایران اعمال شده، واقعیت دارد؛ هرچند ما تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا مسیر همکاری‌ها روان‌تر شود و موانع به حداقل برسد.

به گزارش ایلنا از قزوین، حفیظ‌الدین، نماینده مجلس پاکستان و رئیس کمیته دائمی صنایع و تولید در نشست با مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و گروه همراه از استان قزوین با ابراز خرسندی از حضور وزیر بهداشت، وزیر امور سرمایه‌گذاری ملی، مقامات ارشد دولت پاکستان و سایر شخصیت‌های برجسته گفت: امروز مجموعه‌ای از مسئولان عالی‌رتبه در این ضیافت حضور دارند و این برای ما افتخار بزرگی است. امیدواریم با همکاری‌های نزدیک‌تر، بتوانیم سطح سرمایه‌گذاری و تعاملات صنعتی را بیش از پیش افزایش دهیم.

نماینده مجلس پاکستان ادامه داد: از اتاق بازرگانی قزوین و تمامی اعضاء و نهادهایی که برای توسعه این ارتباطات تلاش کرده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

رئیس کمیته دائمی صنایع و تولید کشور پاکستان در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های موجود در روابط اقتصادی دو کشور افزود: قول می‌دهم که برای رفع همه موانع احتمالی تلاش کنیم.

حفیظ‌الدین در پایان گفت: مشکلات بانکی و محدودیت‌هایی که به‌ دلیل تحریم‌ها بر ایران اعمال شده، واقعیت دارد؛ هرچند ما تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا مسیر همکاری‌ها روان‌تر شود و موانع به حداقل برسد.

در پایان این ضیافت صمیمانه، هدایایی به رسم یادبود به رئیس اتاق بازرگانی قزوین و همراهان اهدا شد.

