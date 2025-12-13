خبرگزاری کار ایران
رئیس اتاق بازرگانی قزوین:

برای سرمایه‌گذاران پاکستانی در قزوین فرش قرمز پهن می‌کنیم

برای سرمایه‌گذاران پاکستانی در قزوین فرش قرمز پهن می‌کنیم
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین به نمایندگی از بخش خصوصی استان قزوین خطاب به مقامات دولت پاکستان گفت: آمادگی کامل برای سرمایه‌گذاری در استان قزوین وجود دارد و ما با بهترین شرایط، فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پاکستانی پهن می‌کنیم.

به گزارش ایلنا از قزوین، ضیافت شام به میزبانی حفیظ‌الدین، نماینده مجلس پاکستان و رئیس کمیته دائمی صنایع و تولید، با حضور مهدی عبدیان و گروه همراه از استان قزوین برگزار شد.

این گردهمایی با هدف تقویت مناسبات اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک میان بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور تشکیل شد.

در این جلسه مهدی عبدیان ضمن تشکر از میزبانی آقای حفیظ‌الدین و قدردانی از برگزاری این مراسم و حضور در افتتاحیه روز جاری گفت: ایران و پاکستان دو کشور دوست، همسایه و برادر هستند و بنده به‌عنوان نماینده تجار و بازرگانان با افتخار در این جمع حضور دارم تا مسیر ارتباطات اقتصادی را تقویت کنیم. امیدوارم بتوانیم یک تجارت برد–برد داشته باشیم و در هر دو حوزه واردات و صادرات همکاری‌های عملیاتی شکل گیرد.

وی تأکید کرد: هدف ما تنها صادرات نیست؛ آمده‌ایم تا رابطه‌ای پایدار و دوطرفه برقرار کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین در ادامه به نمایندگی از بخش خصوصی استان قزوین خطاب به مقامات دولت پاکستان خاطرنشان کرد: آمادگی کامل برای سرمایه‌گذاری در استان قزوین وجود دارد و ما با بهترین شرایط، فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پاکستانی پهن می‌کنیم.

عبدیان ادامه داد: اتاق بازرگانی قزوین نیز آمادگی دارد تمامی شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کند.

وی افزود: قزوین، ایرانِ کوچک است؛ شهری که همه ظرفیت‌ها را در خود دارد؛ این بار آمده‌ایم که بمانیم و همکاری را پایدار کنیم. همچنین برای میزبانی و برگزاری دیدارهای بعدی در شهر قزوین آماده هستیمو

در پایان این ضیافت صمیمانه، هدایایی به رسم یادبود به رئیس اتاق بازرگانی قزوین و همراهان اهدا شد.

