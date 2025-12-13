به گزارش ایلنا از قزوین، ضیافت شام به میزبانی حفیظ‌الدین، نماینده مجلس پاکستان و رئیس کمیته دائمی صنایع و تولید، با حضور مهدی عبدیان و گروه همراه از استان قزوین برگزار شد.

این گردهمایی با هدف تقویت مناسبات اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک میان بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور تشکیل شد.

در این جلسه مهدی عبدیان ضمن تشکر از میزبانی آقای حفیظ‌الدین و قدردانی از برگزاری این مراسم و حضور در افتتاحیه روز جاری گفت: ایران و پاکستان دو کشور دوست، همسایه و برادر هستند و بنده به‌عنوان نماینده تجار و بازرگانان با افتخار در این جمع حضور دارم تا مسیر ارتباطات اقتصادی را تقویت کنیم. امیدوارم بتوانیم یک تجارت برد–برد داشته باشیم و در هر دو حوزه واردات و صادرات همکاری‌های عملیاتی شکل گیرد.

وی تأکید کرد: هدف ما تنها صادرات نیست؛ آمده‌ایم تا رابطه‌ای پایدار و دوطرفه برقرار کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین در ادامه به نمایندگی از بخش خصوصی استان قزوین خطاب به مقامات دولت پاکستان خاطرنشان کرد: آمادگی کامل برای سرمایه‌گذاری در استان قزوین وجود دارد و ما با بهترین شرایط، فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پاکستانی پهن می‌کنیم.

عبدیان ادامه داد: اتاق بازرگانی قزوین نیز آمادگی دارد تمامی شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کند.

وی افزود: قزوین، ایرانِ کوچک است؛ شهری که همه ظرفیت‌ها را در خود دارد؛ این بار آمده‌ایم که بمانیم و همکاری را پایدار کنیم. همچنین برای میزبانی و برگزاری دیدارهای بعدی در شهر قزوین آماده هستیمو

در پایان این ضیافت صمیمانه، هدایایی به رسم یادبود به رئیس اتاق بازرگانی قزوین و همراهان اهدا شد.

انتهای پیام/