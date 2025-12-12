خبرگزاری کار ایران
با مشارکت بیش از ۲ هزار داوطلب؛

آزمون وکالت در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین با مشارکت بیش از ۲ هزار داوطلب صبح امروز در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

به گزارش ایلنا در قزوین، محمد نویسنده با اعام این خبر گفت: در این آزمون یک هزار و صد داوطلب زن و ۹۲۴ داوطلب مرد برای پذیرش در دوره کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه رقابت خواهند کرد.

عضو شورای عالی وکلای کشور اضافه کرد: در سطح کشور بیش از ۱۱۴ هزار داوطلب در این آزمون شرکت دارند که شامل ۵۹ هزار زن و ۵۵ هزار مرد است.

وی ادامه داد: داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات آن‌ها جزو یک درصد حائزین بالاترین امتیاز باشد، به عنوان پذیرفته شده به مرکز وکلا معرفی می گردند.

نویسنده همچنین درباره زمان اعلام نتایج آزمون یادآور شد: بر اساس هماهنگی های انجام شده با سازمان سنجش ۴۰ روز کاری پس از برگزاری آزمون نتایج از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.

گفتنی است، مرکز وکلای قوه قضاییه نهادی وابسته به قوه قضاییه ایران است که وظیفه جذب، آموزش و ساماندهی وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را بر عهده دارد و با برگزاری آزمون‌های تخصصی، پروانه فعالیت صادر می‌کند.

 

