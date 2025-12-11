به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد پیری ظهر امروز در آیین تجلیل از بانوان کارمند شهرداری محمدیه و سازمان‌های وابسته که با حضور رییس و برخی اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد، بر ضرورت نگاه برابر و شایسته‌سالار به نقش زنان در مدیریت شهری تأکید کرد.

وی اضافه کرد: در توسعه شهر، زن و مرد تفاوتی ندارند؛ آنچه اهمیت دارد شایستگی، تعهد و توانمندی افراد است. نباید نگاه جنسیتی به عرصه‌های مدیریتی داشت بلکه باید فرصت‌های برابر برای همه نیروهای متخصص و دلسوز فراهم شود.

شهردار محمدیه با تأکید بر نگاه شایسته‌سالاری در مدیریت شهری محمدیه یادآور شد: برنامه‌های توسعه‌ای شهرداری محمدیه بر مبنای شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از ظرفیت تمام نیروهای انسانی تدوین شده است.

پیری افزود: این رویکرد نه‌تنها موجب افزایش سرعت و دقت در اجرای طرح‌های شهری می‌شود، بلکه بستر مناسبی برای تحقق توسعه پایدار و فراگیر شهری فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به حضور بانوان در عرصه‌های گوناگون فعالیت‌های شهرداری ادامه داد: بانوان کارمند شهرداری و سازمان‌های وابسته با روحیه مسوولیت‌پذیری، نظم و دقت، در کنار سایر همکاران، نقشی ارزنده در پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری ایفا می‌کنند.

شهردار محمدیه تصریح کرد: تقویت جایگاه زنان در تصمیم‌سازی‌های شهری و بهره‌گیری از ظرفیت فکری آنان در برنامه‌ریزی‌های آینده از رویکردهای اصلی مدیریت شهری محمدیه است.

