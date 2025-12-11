شهردار محمدیه:
رویکرد ما تقویت جایگاه زنان در تصمیمسازیهای شهری است
شهردار محمدیه گفت: تقویت جایگاه زنان در تصمیمسازیهای شهری و بهرهگیری از ظرفیت فکری آنان در برنامهریزیهای آینده از رویکردهای اصلی مدیریت شهری محمدیه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد پیری ظهر امروز در آیین تجلیل از بانوان کارمند شهرداری محمدیه و سازمانهای وابسته که با حضور رییس و برخی اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد، بر ضرورت نگاه برابر و شایستهسالار به نقش زنان در مدیریت شهری تأکید کرد.
وی اضافه کرد: در توسعه شهر، زن و مرد تفاوتی ندارند؛ آنچه اهمیت دارد شایستگی، تعهد و توانمندی افراد است. نباید نگاه جنسیتی به عرصههای مدیریتی داشت بلکه باید فرصتهای برابر برای همه نیروهای متخصص و دلسوز فراهم شود.
شهردار محمدیه با تأکید بر نگاه شایستهسالاری در مدیریت شهری محمدیه یادآور شد: برنامههای توسعهای شهرداری محمدیه بر مبنای شایستهسالاری و بهرهگیری از ظرفیت تمام نیروهای انسانی تدوین شده است.
پیری افزود: این رویکرد نهتنها موجب افزایش سرعت و دقت در اجرای طرحهای شهری میشود، بلکه بستر مناسبی برای تحقق توسعه پایدار و فراگیر شهری فراهم میسازد.
وی با اشاره به حضور بانوان در عرصههای گوناگون فعالیتهای شهرداری ادامه داد: بانوان کارمند شهرداری و سازمانهای وابسته با روحیه مسوولیتپذیری، نظم و دقت، در کنار سایر همکاران، نقشی ارزنده در پیشبرد برنامههای مدیریت شهری ایفا میکنند.
