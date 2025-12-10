خبرگزاری کار ایران
مدیر حوزه علمیه قزوین:

پژوهش مهم‌ترین بستر برای تبلور علم و عمل است

مدیر حوزه علمیه قزوین گفت: پژوهش مهم‌ترین بستر برای تبلور دو عنصر حیات بخش یعنی علم و عمل است، لذا اساتید و طلاب باید در این عرصه اهتمام جدی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام اصغر عرفانی عصر امروز در مراسم اختتامیه جشنواره علامه حلی مدرسه ای در مدرسه علمیه سردارین قزوین گفت: پژوهش مهم‌ترین بستر برای تبلور دو عنصر حیات‌بخش یعنی علم و عمل است که اساتید و طلاب باید در این عرصه اهتمام جدی داشته باشند.

وی اضافه کرد: اساتید و طلاب باید بیش از همه به مقوله پژوهش توجه کنند و همواره در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود به بحث تحقیق و پژوهش اهمیت دهند.

مدیر حوزه علمیه قزوین عنوان کرد: امروز حوزه‌های علمیه به عنوان مغز متفکر حکومت دینی رسالت بسیار مهمی در تولید علم و زمینه سازی برای تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) دارد.

دبیر شورای حوزه علمیه استان قزوین افزود: پژوهش از ضرورت‌های زندگی بشری است و بی‌تردید تمام پیشرفت‌های معنوی، علمی و مادی انسان‌ها برگرفته از تفکّر، تعمّق، تحقیق و پژوهش است که باید اساتید و طلاب مدارس این امر مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: اگر طلاب بخواهند به حقیقت مطلب برسند، باید به تحقیق و پژوهش به‌صورت جدی اهتمام داشته باشند.

دبیر شورای حوزه علمیه استان قزوین بیان کرد: امروز فلسفه وجودی تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه علمیه به حضور و نقش طلاب است که اگر خدای ناکرده این مسئله مشهود نباشد، حرکت و فعالیت در این عرصه در مدارس علمیه اثرگذار نخواهد بود.

حجت الاسلام عرفانی اضافه کرد: اگر چنانچه طلبه‌ای می‌خواهد به جایگاه هویتی و ارزشی خود، در کنار تهذیب و تربیت برسد حتما باید در علم، پژوهش و تحقیق به جایگاه بالایی برسد، چرا که حوزه‌های علمیه از رهگذر پژوهش و آثار علمی حوزویان رقم می‌خورد.

وی ادامه داد: امام علی(ع) در روایتی فرمودند: گنجایش هر ظرفی با قرار دادن چیزی در آن، تنگ و اندک می‌شود به جز ظرف علم که هرچه در آن علم قرار گیرد، گنجایش بیشتری پیدا می‌کند.

مدیر حوزه علمیه قزوین عنوان کرد: خروجی حوزه باید در نهایت به پژوهش و تحقیق منجر شود که برای تحقق این مهم نیاز است که همه شما متخصصین امور پژوهشی حوزه علمیه قزوین با هم افزایی و همدلی قدم‌های خوبی در این عرصه بردارید.

