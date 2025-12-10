به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام اصغر عرفانی عصر امروز در مراسم اختتامیه جشنواره علامه حلی مدرسه ای در مدرسه علمیه سردارین قزوین گفت: پژوهش مهم‌ترین بستر برای تبلور دو عنصر حیات‌بخش یعنی علم و عمل است که اساتید و طلاب باید در این عرصه اهتمام جدی داشته باشند.

وی اضافه کرد: اساتید و طلاب باید بیش از همه به مقوله پژوهش توجه کنند و همواره در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود به بحث تحقیق و پژوهش اهمیت دهند.

مدیر حوزه علمیه قزوین عنوان کرد: امروز حوزه‌های علمیه به عنوان مغز متفکر حکومت دینی رسالت بسیار مهمی در تولید علم و زمینه سازی برای تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) دارد.

دبیر شورای حوزه علمیه استان قزوین افزود: پژوهش از ضرورت‌های زندگی بشری است و بی‌تردید تمام پیشرفت‌های معنوی، علمی و مادی انسان‌ها برگرفته از تفکّر، تعمّق، تحقیق و پژوهش است که باید اساتید و طلاب مدارس این امر مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: اگر طلاب بخواهند به حقیقت مطلب برسند، باید به تحقیق و پژوهش به‌صورت جدی اهتمام داشته باشند.

دبیر شورای حوزه علمیه استان قزوین بیان کرد: امروز فلسفه وجودی تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه علمیه به حضور و نقش طلاب است که اگر خدای ناکرده این مسئله مشهود نباشد، حرکت و فعالیت در این عرصه در مدارس علمیه اثرگذار نخواهد بود.

حجت الاسلام عرفانی اضافه کرد: اگر چنانچه طلبه‌ای می‌خواهد به جایگاه هویتی و ارزشی خود، در کنار تهذیب و تربیت برسد حتما باید در علم، پژوهش و تحقیق به جایگاه بالایی برسد، چرا که حوزه‌های علمیه از رهگذر پژوهش و آثار علمی حوزویان رقم می‌خورد.

وی ادامه داد: امام علی(ع) در روایتی فرمودند: گنجایش هر ظرفی با قرار دادن چیزی در آن، تنگ و اندک می‌شود به جز ظرف علم که هرچه در آن علم قرار گیرد، گنجایش بیشتری پیدا می‌کند.

مدیر حوزه علمیه قزوین عنوان کرد: خروجی حوزه باید در نهایت به پژوهش و تحقیق منجر شود که برای تحقق این مهم نیاز است که همه شما متخصصین امور پژوهشی حوزه علمیه قزوین با هم افزایی و همدلی قدم‌های خوبی در این عرصه بردارید.

