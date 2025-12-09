خبرگزاری کار ایران
معاون عمرانی استاندار قزوین:

کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

معاون عمرانی استاندار قزوین با تاکید بر اهمیت دقت در اجرای طرح‌های عمرانی گفت: توجه به کیفیت ساخت‌وسازها باید هم‌زمان با پیشرفت زمان‌بندی پروژه‌ها مدنظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی عصر امروز در نشست شورای فنی استان قزوین با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت اجرای طرح‌های عمرانی افزود: در بازدیدهای میدانی از پروژه‌های ورزشی، بهداشتی و نگه‌داری راهها باید دقت در مراحل اجرا و نظارت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقش مساجد در مدیریت شرایط اضطراری و بحران، خواستار اعمال نظارت ویژه بر ساخت و تعمیر این اماکن شد و اضافه کرد: پروژه‌ها باید پس از تحویل موقت نیز در دوره تضامین مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.

حق‌لطفی با اشاره به بررسی انجام شده در قیمت پیشنهادی بتن آماده بر ضرورت بررسی جامع‌تر و دقیق‌تر تاکید کرد و گفت: تعیین قیمت باید بر مبنای شرایط واقعی کل استان و با لحاظ تمامی ملاحظات فنی انجام شود.

وی دستور داد نشست تکمیلی دیگری با حضور دستگاه‌های مرتبط در این بخش برگزار و شاخص‌های مؤثر در تعیین قیمت بتن برای تمامی مناطق استان بازنگری شود.

