از ابتدای سال جاری؛

۹۹ شکارچی توسط محیط زیست استان قزوین دستگیر شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۷۱ فقره تخلف زیست‌محیطی با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و مشارکت جوامع محلی شناسایی و ۹۹ نفر متخلف دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا در قزوین، سیداسدالله هاشمی عملکرد یگان حفاظت محیط زیست قزوین در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

هاشمی گفت: در این مدت ۷۱ فقره تخلف زیست‌محیطی با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و مشارکت جوامع محلی شناسایی و ۹۹ نفر متخلف دستگیر شدند. 

این مقام مسئول تصریح کرد: این تخلفات شامل شکار و صید غیرمجاز پرندگان و پستانداران، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش زنده و لاشه، و کشف سلاح و ادوات شکار بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: در مجموع، بیش از ۴۷۰ مورد ادوات و وسایل شکار غیرمجاز از متخلفان کشف و ضبط شد که نشان‌دهنده افزایش نظارت‌ها و گسترش گشت‌های حفاظتی در مناطق مختلف استان است.

هاشمی ضمن قدردانی از همکاری مردم، بیان کرد: امروز حفاظت از محیط زیست تنها مسئولیت یک نهاد نیست؛ بلکه امری مشارکتی است. حضور فعال جوامع محلی، دانش‌آموزان، و به‌ویژه زنان در طرح‌های آموزشی و فرهنگی سبب افزایش آگاهی و کاهش تخلفات شده است.

هاشمی در پایان گفت: یگان حفاظت محیط زیست قزوین با رویکردی مبتنی بر فرهنگ‌سازی و توانمندسازی مردم محلی، تلاش دارد تا مفهوم پاسداری از طبیعت و حیات وحش را از سطح قانون‌گذاری به عمق باور عمومی جامعه بکشاند.

