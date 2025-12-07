خبرگزاری کار ایران
سرپرست اداره نگهداری راه‌‌های استان:

بیش از هزار و ۶۰۰ تن عملیات آسفالت‌ریزی و بهسازی راه‌ها در قزوین اجرا شد

کد خبر : 1723932
سرپرست اداره نگهداری راه‌‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: در آبان‌ماه سال جاری با اجرای بیش از هزار و 600 تن عملیات اجرای آسفالت‌ به میزان تقریبی ۲۰ کیلومتر و انجام اقدامات نگهداری راه‌ها، زیرساخت‌های جاده‌ای استان قزوین بهبود یافت و ایمنی تردد در محورهای اصلی و فرعی ارتقا پیدا کرد.

به گزارش ایلنا در قزوین، مهدی رشوند با اعلام این خبر اظهار کرد: در آبان‌ماه سال جاری مجموعه‌ای از عملیات گسترده نگهداری و بهسازی راه‌ها در سطح استان انجام شده است که بر این اساس، یک میلیون و هفتصد و چهل هزار و هفتصد و هفتاد و هشت کیلومتر عملیات تسطیح، پاکسازی و ریگلاژ شانه راه‌ها در محورهای اصلی و فرعی اجرا شده که در ارتقای ایمنی و کاهش فرسایش حاشیه راه‌ها نقش مهمی دارد.

رشوند افزود: برای بهبود کیفیت روسازی و رفع خرابی‌های سطحی نیز هزار و 266 تن آسفالت گرم جهت لکه‌گیری موضعی در راه‌های استحفاظی استان قزوین مصرف شده است.

سرپرست اداره نگهداری راه‌‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین در پایان تصریح کرد: همچنین به‌منظور ترمیم سریع چاله‌ها و افزایش ایمنی تردد، ۴۱۱ تن آسفالت سرد در محورهای مختلف استان به کار گرفته شده است.

 

خرید طلا