به گزارش ایلنا در قزوین، مهدی رشوند با اعلام این خبر اظهار کرد: در آبان‌ماه سال جاری مجموعه‌ای از عملیات گسترده نگهداری و بهسازی راه‌ها در سطح استان انجام شده است که بر این اساس، یک میلیون و هفتصد و چهل هزار و هفتصد و هفتاد و هشت کیلومتر عملیات تسطیح، پاکسازی و ریگلاژ شانه راه‌ها در محورهای اصلی و فرعی اجرا شده که در ارتقای ایمنی و کاهش فرسایش حاشیه راه‌ها نقش مهمی دارد.

رشوند افزود: برای بهبود کیفیت روسازی و رفع خرابی‌های سطحی نیز هزار و 266 تن آسفالت گرم جهت لکه‌گیری موضعی در راه‌های استحفاظی استان قزوین مصرف شده است. سرپرست اداره نگهداری راه‌‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین در پایان تصریح کرد: همچنین به‌منظور ترمیم سریع چاله‌ها و افزایش ایمنی تردد، ۴۱۱ تن آسفالت سرد در محورهای مختلف استان به کار گرفته شده است.

