رئیس اتاق بازرگانی قزوین:

70 صادرات قزوین به عراق از طریق اقلیم کردستان انجام می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: در حال حاضر 50 درصد صادرات استان به عراق و حدود 70 درصد آن از طریق اقلیم کردستان انجام می‌شود به همین منظور یک دفتر تجاری در اربیل افتتاح شده و نمایشگاهی نیز برگزار شده است تا کارها شتاب گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  مهدی عبدیان ظهر امروز در یکصد و دهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به روند رو‌به‌رشد تعاملات اقتصادی استان گفت: در حال حاضر 50 درصد صادرات استان به عراق و حدود 70 درصد آن از طریق اقلیم کردستان انجام می‌شود به همین منظور یک دفتر تجاری در اربیل افتتاح شده و نمایشگاهی نیز برگزار شده است تا کارها شتاب گیرد. 

وی افزود: در جریان این همکاری‌ها، برخی مشکلات کیفیت کالاها پیش آمد که ب ای رفع آن در سفر دو روزه به اقلیم کردستان تصمیم گرفته شد مکانی برای چند ماه اجاره شود تا تیمی از اقلیم کردستان مسئولیت فروش را برعهده بگیرد؛ به‌گونه‌ای که ضمانت کیفیت توسط اتاق قزوین و ضمانت امور گمرکی توسط اتاق اربیل انجام شود. 

عبدیان با اشاره به برنامه‌های توسعه دفاتر تجارت خارجی اظهار کرد: بزودی هیأتی به اربیل اعزام می‌شود و دفاتر اتاق در سلیمانیه، اربیل و سایر نقاط عراق فعال خواهد شد همچنین در سال آینده دفاتر اتاق در پنج کشور دیگر نیز راه‌اندازی می‌شود. 

رئیس اتاق بازرگانی قزوین همچنین گفت: هفته آینده یک تیم 30 نفره به پاکستان اعزام می‌شود و در راستای همکاری با تعاون روستایی کشور، قراردادی دو همتی با دکتر پورمحمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،کشور منعقد خواهد شد. 

عبدیان در خصوص انتقال کارت بازرگانی شرکتهای صنعتی به استان گفت: تاکنون 14 واحد صنعتی بزرگ نسبت به انتقال کارتهای بازرگانی خود اقدام کرده اند و 200 واحد دیگر باید انجام شود. 

در این جلسه دو دستور جلسه محدودیت ارایه خدمات استانی به واحدهای صنعتی که کارت بازرگانی انها خارج از استان است و اصلاح سامانه صدور بارنامه با تایید کد کالا مطرح شد و در باره ان تصمیم گیری شد. 

