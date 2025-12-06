فرمانده سپاه قزوین:
سپاه سازمانی پویا و تحولپذیر است
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین نگاه حرفهای و آیندهنگر سردار سلامی را موجب نهادینه شدن موضوع اشراف در سپاه عنوان کرد و گفت: این نگاه موجب شد هیچ نقطهای از سپاه از دید ارزیابی پنهان نماند. سپاه سازمانی پویا و تحولپذیر است که در زمان متوقف نمیشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی ظهر امروز در همایش نماز نیروهای مسلح استان قزوین با گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر نظام در عرصههای مختلف گفت: درود میفرستیم به روح پرفتوح شهدای دوران مبارزات در استان قزوین، طلبه شهید انصاری، شهدای دوران تثبیت نظام شهید رجایی، شهدای دوران دفاع مقدس، شهیدان بلند آوازه استان قزوین شهید بابایی، شهید خیبرشکن شهید حسنپور، شهدای پرآوازه شمالغرب و جنوب شرق، شهید جنگهای نامنظم شهید سردار جعفرخانی، شهدای مدافع حرم، سردار شهید محمدرضایی، شهدای محور مقاومت و بیداری اسلامی شهیدان سپهبد شهید سردار سلیمانی، سید حسن نصراله صفیالدین، شهید هنیه، یحیی سنوار و همه شهدای امنیت آفرین.
وی با اشاره به پیشینه درخشان قزوین در تقدیم فرماندهان و شهدای برجسته به انقلاب اسلامی اظهار کرد: استان قزوین همواره مزین به نام شهیدان بزرگوار همچون شهدای دفاع مقدس تیپ و لشگر 17 علیبنابیطالب(ع) و در ماههای اخیر، شهید حاجیزاده عزیز بوده است.
وی با اشاره به داغ سنگین فقدان فرماندهان شاخص در جنگ 12 روزه اخیر گفت: نبود فرماندهان فهیم، دانشمند و بلندنظری همچون سردار شهید حسین سلامی، شهید حاجیزاده، شهید باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح و شهید رشید، همه ما را محزون کرده است؛ اما پاسداران انقلاب اسلامی لباس سبز را برای انجام تکلیف الهی بر تن کردهاند و اگر سرانجام این راه به شهادت منجر شود، مایه افتخار و سربلندی خواهد بود.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با قدردانی از همدلی و انسجام ایجادشده در سطح استان افزود: همافزایی نهادهای استان و عملکرد مطلوب سپاه قزوین نتیجه تلاش و مدیریت جهادی فرماندهان و کارکنان است و این همدلی شایسته تبریک است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه اشراف در نظام فرماندهی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب از سال 1380 موضوع اشراف را بهعنوان یک ضرورت دائمی در ارزیابی عملکرد نیروهای مسلح طرح فرمودند؛ اشراف مانند یک نمایشگر بزرگ، واقعیتها را آشکار میکند و باید بتوانیم از طریق آن روند رشد یا نزول را دقیق رصد کنیم.
سردار رفیعی آتانی با مرور فرمایشات فرماندهان شهید، بهویژه سردار سپهبد شهید حسین سلامی تأکید کرد: نگاه حرفهای و آیندهنگر سردار سلامی باعث شد موضوع اشراف در سپاه بهصورت جدی نهادینه شود و هیچ نقطهای از سپاه از دید ارزیابی پنهان نماند؛ زیرا سپاه سازمانی پویا و تحولپذیر است که در زمان متوقف نمیشود و باید همواره متناسب با تغییرات جهان، خود را ارتقا دهد.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) با اشاره به نقش راهبردی سپاه در جنگ 12 روزه تصریح کرد: یکی از عوامل عقبنشینی دشمن، قدرت بازدارندگی موشکی ایران بود؛ اگر آماج موشکهای نیروی هوافضای سپاه بر سر دشمن فرود نمیآمد، دشمن برای آتش بس، التماس نمیکرد. این قدرت، یادگار فرماندهان بزرگی چون شهید حاجیزاده و شهید سلامی است.
وی خطاب به فرماندهان و کارکنان حاضر گفت: پاسداری از انقلاب اسلامی مستلزم تداوم مسیر این فرماندهان و اجرای دقیق تکالیف سازمانی است تا انتظاری که رهبر معظم انقلاب از پاسداران دارند محقق شود.