مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین:
ساخت 113 مدرسه در استان قزوین کلید خورد
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین گفت: 113 طرح عمرانی نهضت عدالت در فضاهای آموزشی قزوین با یک هزار و 17 کلاس درس برای رسیدن به سرانه استاندارد و همچنین توسعه عدالت در فضای آموزشی استان قزوین کلید خورده و هم اکنون از این تعداد، 96 طرح فعال و 17 طرح دیگر نیز در مرحله نقشه و تامین زمین است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مجتبی پورعباسی با بیان اینکه 71 طرح عمرانی یاد شده در 6 شهرستان استان قزوین در حال انجام است، تاکید کرد: طرحهای یاد شده شامل 9 طرح عمرانی در شهرستان آوج با زیربنای چهار هزار و 44 مترمربع و 18 کلاس درس، 14 طرح در شهرستان البرز با زیربنای 22 هزار و 267 مترمربع و 112 کلاس درس، 26 طرح در شهرستان بویین زهرا با زیربنای 16 هزار و 515 مترمربع و 111 کلاس درس و همچنین 22 طرح عمرانی در قزوین با زیربنای 45 هزار و 319 مترمربع و 135 کلاس درس میباشد.
وی تصریح کرد: همچنین 18 طرح عمرانی با زیربنای 135 هزار و 603 مترمربع و 102 کلاس درس در حال انجام است که تمامی این طرحها در 6 شهرستان قزوین پیشرفت 50 درصدی دارند.
به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین علاوه بر 71 طرح عمرانی یاد شده، 28 طرح عمرانی نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی قزوین نیز از ابتدای سال تاکنون به بهره برداری رسیده است.
پورعباسی ادامه داد: برای طرحهای عمرانی در دست اجرا، سه همت اعتبار احتیاج است که باید هر چه سریعتر تامین اعتبار صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون هفت هزار میلیارد ریال اعتبار توسط خیران مدرسهساز استان تامین شده و این درحالی است که سال گذشته 2 هزار و 500 میلیارد ریال تامین اعتبار از سوی خیران صورت گرفته بود که امسال رشد چهار برابری را در دستور کار قرار دادهایم.