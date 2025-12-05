امام جمعه قزوین:
دانشجویان همواره از مؤثرترین اقشار انقلاب بودهاند
امام جمعه قزوین گفت: دانشجویان همواره از مؤثرترین اقشار انقلاب بودهاند و به تعبیر رهبر انقلاب «افسران جنگ نرم» محسوب میشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله حسین مظفری عصر امروز در خطبه سیاسی نماز جمعه شهر قزوین با اشاره به سالروز وفات حضرت امالبنین(س)، مادران شهدا را صاحبان حق بزرگ بر گردن جامعه دانست و گفت: پرورشیافتگان دامان پاک این مادران، امنیت و حیات امروز کشور را رقم زدهاند.
وی با یادآوری اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران در 16 آذر 1332، تأکید کرد: دانشجویان همواره از مؤثرترین اقشار انقلاب بودهاند و به تعبیر رهبر انقلاب «افسران جنگ نرم» محسوب میشوند.
خطیب نماز جمعه شهر قزوین مهمترین خواستههای رهبری از دانشجویان را خودسازی، کسب علم نافع، تحلیل و بصیرت سیاسی، نقد سازنده همراه با راهحل، فعالیت بینالمللی و امیدآفرینی در دانشگاه عنوان کرد.
آیتالله مظفری با تبریک روز زن، حضرت زهرا(س) را الگویی کامل در عبادت، ایثار، مقاومت، دفاع از حق و تربیت نسل مؤمن برای همه مومنان معرفی کرد و گفت: اسلام برای زنان حقوق مهمی چون عدالت، محبت، امنیت، کرامت و پیشرفت قائل است.
وی با انتقاد از فرهنگ غربی افزود: در غرب به نام آزادی، هویت و کرامت زن نادیده گرفته میشود و از زن وسیلهای برای هوسرانی استفاده میکنند که بنیان خانواده را تخریب میکند؛ غربیها اصرار دارند این فرهنگ منحط را به کشورهای اسلامی صادر کنند.
نماینده ولیفقیه در استان در پایان از بانوان خواست همزمان با میلاد حضرت زهرا(س)، با حضور باشکوه در اجتماعات استان، شکوه حجاب ایرانی–اسلامی را به نمایش بگذارند و بر هویت زن مسلمان ایرانی تأکید کنند.