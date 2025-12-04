معاون فاوای سپاه پاسداران:
توان موشکی سپاه در جنگ 12 روزه دشمن را به زانو درآورد
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در جنگ 12 روزه اخیر دیدیم که توان موشکی هوافضای سپاه، دشمن را به زانو درآورد و آنچه دشمن را وادار به توقف کرد، ضربات موشکی و اقتدار راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود.
وی با اشاره به شخصیتهای برجسته و ولایتمدار استان قزوین افزود: این استان مزین به نام بزرگانی چون شهید رجایی، شهید بابایی، شهید حسنپور، شهید لشگری و شهدای سرافراز، شهید حاجیزاده است که هرکدام ستارگانی در آسمان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی هستند.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران با اشاره به شهادت فرماندهان بلندپایه در جنگ 12 روزه اخیر گفت: نبود فرماندهان بزرگی چون سردار سلامی، این فرمانده فهیم، دانشمند و مهربان و شهید حاجیزاده و شهید باقری و شهید رشید، حقیقتاً دل همه ما را محزون میکند.
سردار مهوری با بیان اینکه پاسداران و بسیجیان لباس سبز را برای انجام تکلیف الهی پوشیدهاند، تصریح کرد: در این مسیر هر اتفاقی برای ما بیفتد اگر منجر به شهادت شود، موجب سربلندی و اقتدار ما خواهد بود.
وی ضمن تقدیر از انسجام و همراهی مجموعه سپاه استان قزوین ادامه داد: در استان قزوین همدلی و هماهنگی کمنظیری دیده میشود و مقام معظم رهبری نیز همواره بر همین انسجام ملی و استانی تأکید داشتهاند.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران تأکید کرد: جشنواره مالک اشتر بر اساس ارزیابیهای دقیق حوزه اشراف برگزار میشود و کسب رتبههای برتر توسط سپاه استان قزوین جای تبریک دارد که این جشنواره بر پایه اشراف فرماندهی کل سپاه شکل گرفته است.
سردار مهوری با اشاره به فرمایش رهبر انقلاب درباره اشراف گفت: رهبر معظم انقلاب، سال 1380 فرمودند؛ میخواهیم همیشه بر نیروهای مسلح اشراف کلی داشته باشیم و این موضوع با بازرسیهای موردی به دست نمیآید و اشراف باید روندها، روحیه، تجهیزات، آموزش و انضباط را رصد کند.
وی اضافه کرد: رهبر انقلاب اشراف را همانند یک مانیتور بزرگ توصیف کردهاند که همه واقعیتها را روشن میکند و مسیر حرکت بهسوی افقهای تعیینشده را نشان میدهد.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران با اشاره به نقش ویژه سردار شهید حسین سلامی در توسعه فرهنگ اشراف و تحول سپاه عنوان کرد: سردار سلامی شخصاً موضوع اشراف را پیگیری میکرد و هیچ گزارشی را بدون مطالعه امضا نمیکرد. او سپاه را سازمانی پویا، نوآور، متحول و جوان توصیف میکرد.
سردار مهوری با قرائت بخشهایی از بیانات سردار سلامی افزود: از دیدگاه سردار، ارزشهای سپاه ثابت است، اما روشها و ساختارها باید تغییر کند، زیرا سپاه نهادی است که جامعه نقصی در آن نمیپذیرد و باید همواره در احسن تقویم باشد، اما در این مسیر گزارشدهی دقیق نیز بخشی از مدیریت حرفهای است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شهید حاجیزاده در حوزه هوا و فضای سپاه گفت: شهید حاجیزاده از فرماندهانی بود که مشت فرمانده معظم کل قوا را پر کرد و در جنگ 12 روزه اخیر دیدیم که توان موشکی هوافضای سپاه، دشمن را به زانو درآورد و آنچه دشمن را وادار به توقف کرد، ضربات موشکی و اقتدار راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فرماندهان و بسیجیان استان قزوین عنوان کرد: برای همه شما که در این مسیر مقدس گام برداشتهاید آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم همواره، همچون امروز، در تحقق مأموریتها و ارتقای جایگاه سپاه پیشگام باشید.