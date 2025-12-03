استاندار قزوین:
حماسه دفاع مقدس بدون پشتوانه خانواده شهدا رقم نمیخورد
استاندار قزوین گفت: شهدا در مسیر آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی پیامبرگونه ایستادند اما اگر پشتوانه خانوادههای این عزیزان نبود، حماسههای دفاع مقدس رقم نمیخورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در مراسم تکریم و گرامیداشت مادران و همسران شهدای استان قزوین ضمن گرامیداشت روز تکریم مادران و همسران شهدا گفت: اگر امروز در ایران عزت، شکوه و سربلندی وجود دارد، همه از برکت خون پاک شهدا و پایداری خانوادههای آنان است.
وی افزود: شهدا در مسیر آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی پیامبرگونه ایستادند اما اگر پشتوانه خانوادههای این عزیزان نبود، حماسههای دفاع مقدس رقم نمیخورد.
نوذری با اشاره به نقش بیبدیل خانوادههای شهدا در دوران دفاع مقدس گفت: دو عامل بنیادی، مسیر پیروزی ملت ایران را هموار کرد؛ نخست حضور داوطلبانه و مؤمنانه جوانان در جبههها و دوم نقش مادران و همسرانی که عزیزان خود را با اشک و دعا بدرقه کردند تا در برابر دشمن بایستند و از کشور دفاع کنند. این بخش از تاریخ، کمتر روایت و شناخته شده و امروز وظیفه ماست که آن را برای نسل جوان تبیین کنیم.
استاندار قزوین افزود: بسیاری از رزمندگان و شهدا با روحیهای بسیجی و داوطلبانه راه جهاد را انتخاب کردند اما این مادران و همسران شهدا بودند که ستون اصلی پشت جبهه و پشتیبان معنوی آنان محسوب میشدند.
این مقام مسئول ادامه داد: نقش مادران و همسران شهدا در دفاع مقدس نقشی بینظیر و غیرقابل تکرار است و باید بیش از گذشته در رسانهها، محافل فرهنگی و کتابهای درسی معرفی شود.
وی با اشاره به جنگ 12 روزه گفت: در این جنگ مادران و پدران دهه شصتی مانند کوه استوار بودند و شهدای دهه هشتادی با همان روحیه ایمان، غیرت و داوطلبی پای میدان رفتند و به شهادت رسیدند. وقتی با والدین این شهدا صحبت میکردیم میگفتند فرزندانشان سفارش کردهاند که برای شهادتشان دعا کنند؛ این نشانه عمق اعتقاد و تربیت مثالزدنی خانوادهها است.
استاندار قزوین با بیان اینکه ایثار و تربیت چنین جوانانی فقط از عهده خانوادههای شهدا برمیآید، افزود: انسان از شنیدن این میزان از ایمان و صبر مادران و پدران شهدا، لذت میبرد و به این عزیزان درود میفرستد زیرا مقاومت و استقامت آنان بود که موجب پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان شد.
نوذری با اشاره به نامگذاری روز تکریم مادران و همسران شهدا همزمان با سالروز وفات حضرت امالبنین(س) گفت: این انتخاب بسیار درست و زیباست، زیرا این بانوی بزرگوار اسوه و الگوی مادران شهداست؛ مادری که چهار فرزند خود را در راه ولایت تقدیم کرد و در تاریخ ماندگار شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هیچ کلمهای نمیتواند مرهم داغ مادران و همسران شهدا باشد، افزود: مادران و همسران شهدا؛ افتخار ملت ایران، آموزگاران بیادعای استقامت و ستونهای مقاومت نظام جمهوری اسلامی ایران هستید.
وی ادامه داد: شهدا فقط در کتابهای تاریخ مشهور نشدهاند، بلکه بر روح و جان ملت نشستهاند لذا امروز وظیفه داریم که پیام شهدا را به نسل امروز و آینده منتقل کرده و مسیر فرهنگ ایثار و شهادت روشن شود.
استاندار قزوین در پایان از تلاشهای مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در برگزاری این برنامه قدردانی کرد.