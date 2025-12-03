امام جمعه قزوین:
شهادت اوج قله انسانیت است
امام جمعه قزوین گفت: شهادت برای فردی که به این مقام نایل میشود، اوج قله انسانیت است و شهید با تقدیم جان خود به بالاترین مراتب معنوی میرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، به مناسبت سالروز وفات حضرتامالبنین(س)، روز تکریم مادران و همسران شهدا، مراسم تکریم و گرامیداشت مادران و همسران شهدای استان قزوین با حضور مسئولان از جمله آیتالله حسین مظفری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین و علیپناه قویدل مسئول تمشیت امور بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین و مادران و همسران شهدا در سالن اجتماعات دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.
در این مراسم، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین با بیان اینکه شهادت یکی از زیباترین و نورانیترین مفاهیم در فرهنگ اسلامی دانست و گفت: شهادت برای فردی که به این مقام نایل میشود، اوج قله انسانیت است و شهید با تقدیم جان خود به بالاترین مراتب معنوی میرسد.
وی با بیان اینکه شهادت از برترین هدایای الهی برای بندگان خاص خداوند است، افزود: براساس روایات، شهادت موجب نظر به وجه الهی است و همه ما باید آرزومند این مقام باشیم. البته دلسوزی برای شهدا بیمعناست، زیرا آنان به افتخار و عزتی بزرگ دست یافتهاند. آنچه ما حسرت میخوریم، مقام و منزلتی است که شهدا به آن رسیدهاند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین با اشاره به نقش معنوی شهدا برای خانوادههایشان گفت: شهدا مایه افتخار مادران، همسران و بستگان شهیدان در دنیا و شفاعت آنها در آخرت است.
مظفری به نقش خون شهدا در اشاره کرد و افزود: امروز اگر جمهوری اسلامی سربلند، با عزت و با اقتدار است، به برکت خون پاک شهداست که این مهم در جنگ 12 روزه ایران که با چند کشور مجهز به فناوری هستهای با اقتدار حاضر شد، به اثبات رسید.
وی با اشاره به گسترش پیام انقلاب اسلامی در جهان گفت: امروز در خیابانها و دانشگاههای اروپا و آمریکا، مردمی دیده میشوند که همان شعارهایی را سر میدهند که شهدا 30 تا 40 سال پیش فریاد میزدند؛ این مهم نشان میدهد پیام شهدا به گوش جهانیان رسیده است.
امام جمعه شهر قزوین ادامه داد: شهدا جان خود را در مسیر آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم کردند و زمینهساز حرکت جامعه به سمت تحقق ظهور امام زمان(عج) شدند.
وی در پایان از تلاشهای مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در برگزاری این برنامه قدردانی کرد.