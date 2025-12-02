به گزارش ایلنا در قزوین، حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین طاهری آکردی سرپرست ستاد و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور روز سه‌شنبه با محمد نوذری استاندار قزوین دیدار و گفت‌وگو کرد.

نودری استاندار قزوین در این دیدار با اشاره به تغییر نسل و تحولات اجتماعی گفت: نمی‌توان با گفتمان دهه‌های گذشته با نسل‌های ۸۰ و ۹۰ سخن گفت، بلکه لازم است با فهم دقیق واقعیت‌های امروز، زبان، نیازها و حساسیت‌های آنان را شناخت و بر پایه گفت‌وگو، منطق و مشارکت اجتماعی با این نسل ارتباط برقرار کرد.

استاندار قزوین با تأکید بر رویکرد دولت در مدیریت اجتماعی اظهار کرد: آرامش، وفاق و گفت‌وگو، محور سیاست دولت دکتر پزشکیان است و ما در استان قزوین تلاش می‌کنیم این مسیر را با جدیت دنبال کنیم.

نوذری با اشاره به هدایت‌های دقیق و نقش‌آفرینی تاثیرگذار آیت‌الله مظفری نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین بیان کرد: راهبرى دلسوزانه و هدایت‌های پدرانه آیت‌الله مظفری، بستر همدلی، انسجام و تعامل سازنده را در استان فراهم کرده و این سرمایه اجتماعی، پشتوانه برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

در این دیدار همچنین بر تقویت اقدامات فرهنگی، افزایش حضور میدانی، ارتباط مستمر با گروه‌های مختلف جامعه تأکید شد.