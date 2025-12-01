مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین:
روز زن فرصتی مناسب برای ارزشهای اخلاقی، اجتماعی و تربیتی زنان است
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: روز زن فرصتی مناسب برای الگوسازی و بازخوانی ارزشهای اخلاقی، اجتماعی و تربیتی بانوان است و سیره حضرت زهرا (س) میتواند چراغ راهی برای دختران و مادران امروز جامعه باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مریم بیدخام عصر امروز در نشست مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی استان بر ضرورت معرفی شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) بهعنوان الگوی کامل زن مسلمان تأکید کرد و گفت: روز زن فرصتی مناسب برای الگوسازی و بازخوانی ارزشهای اخلاقی، اجتماعی و تربیتی بانوان است و سیره حضرت زهرا (س) میتواند چراغ راهی برای دختران و مادران امروز جامعه باشد.
وی با اشاره به برنامههای امسال اضافه کرد: در این بازه زمانی که از روز زن آغاز میشود و تا شب یلدای ایرانی ادامه دارد، دهها برنامه فاخر، سالم و خانوادهمحور برای بانوان، مادران و دختران استان اجرا خواهد شد.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین بیان کرد: هدف از این برنامهها ایجاد فضایی سرشار از نشاط اجتماعی، تقویت پیوندهای خانوادگی و تکریم مقام زن است.
بیدخام تصریح کرد: از بزرگداشت مادران و بانوان نمونه تا برگزاری جشنوارههای ورزشی، بازارچههای بانوان، برنامههای فرهنگی، کارگاههای توانمندسازی و در نهایت جشن بزرگ یلدای مادرانه، همه برنامهها با محوریت امید، نشاط و مشارکت اجتماعی طراحی شدهاند.
وی با تأکید بر نقش کلیدی مشاوران امور بانوان دستگاهها ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است هرجا هماهنگی و همافزایی وجود داشته، نتایج ماندگار و مؤثری برای جامعه زنان استان حاصل شده است. وی از دستگاهها خواست برنامههای پیشنهادی خود را ارائه کنند تا تقویم استانی از روز زن تا شب یلدا به صورت جامع و رسمی تدوین شود.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین همچنین از برنامهریزی ویژه برای کارکنان زن خبر داد و یادآور شد که تقدیر از بانوان پرتلاش، آموزشهای مهارتی، برنامههای سلامت روان و ایجاد فضاهای آرامشبخش در محیطهای اداری باید مدنظر دستگاهها قرار گیرد.
بیدخام با اشاره به برنامههای تدارکدیدهشده گفت نمایشگاه توانمندیهای بانوان استان، جشن بزرگ دا، برنامه ویژه روز زن برای کارکنان، معرفی زنان موفق استان ، نمایشگاه مد و لباس، رویداد روز خیاط، همایش هنر ادویه در آشپزی، شب شعر بانوان شاعر استان، همایش آیین سخنوری، جشن ازدواج دانشجویی، پویش اهدای خون بانوان و یلدای مادرانه از جمله برنامههای اجرا شده هستند.
در پایان نشست، مشاوران امور بانوان دستگاهها گزارشها و پیشنهادهای خود را ارائه دادند و بر ضرورت اجرای هماهنگ، منسجم و اثربخش برنامهها در سطح استان تأکید شد.
گفتنی است؛ این مجموعه برنامهها همزمان با هفته بزرگداشت روز زن آغاز میشود و با جشن یلدای مادرانه به اوج خواهد رسید.