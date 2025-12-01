خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مساعدت 150 میلیارد ریالی خیرین آوجی به نیازمندان

مساعدت 150 میلیارد ریالی خیرین آوجی به نیازمندان
کد خبر : 1721548
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان آوج از مساعدت 150 میلیاردی خیرین و نیکوکاران در شهرستان آوج از ابتدای سالجاری تاکنون به خانواده های ولی نعمت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عمران آقامحمدی در تشریح این خبر گفت: در حوزه توسعه مشارکتهای مردمی فعالیتهای خوبی در شهرستان آوج صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 210 فرزند ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد شهرستان آوج هستند که بیش از  دو هزار خیر حمایت از این فرزندان را تحت حمایت دارند و از ابتدای سال تاکنون 15 میلیارد ریال به حساب این فرزندان واریز کرده‌اند.

رئیس کمیته امداد شهرستان آوج گفت: مردم شریف شهرستان آوج در این مدت 2 میلیارد ریال صدقه پرداخت نموده و بیش از 5 میلیارد ریال در سایر زمینه های تهیه لوازم‌التحریر ، جهیزیه، تامین مسکن و سایر سرفصل‌های کمیته امداد مساعدت کردند.

آقامحمدی عنوان کرد : مودیان زکات نیز در سالجاری کمکهای خوبی در بحث محرومین و ساخت پروژه های عمرانی داشتند و مبلغ 6 میلیارد ریال در زمینه زکات واجب و مستجبی در این شهرستان جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: یکی از بازوان قدرتمند کمیته امداد در شهرستان آوج مراکز نیکوکاری هستند و با وجود 7 مرکز نیکوکاری در شهرستان اوج توانسته ایم مشکلات زیادی از خانواده های ولی نعمت را مرتفع سازیم . مراکز نیکوکاری مبلغ 119 میلیارد ریال را از مردم شریف شهرستان جمع آوری و در زمینه های مختلف به نیازمندان مساعدت کردند.

آقا محمدی اعلام کرد: خیرین و نیکوکاران آوجی می توانند را طریق سامانه سما و ارسال عدد 3 به 3000333328  و یا شماره کارت 6037-9979-5002-8598  مساعدتهای خود را از طریق کمیته امداد به دست نیازمندان برسانند  و با ورود به سامانه اکرام https://ekram.emdad.ir/   می توانند حمایت از فرزندان ایتام و محسنین را بر عهده بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی