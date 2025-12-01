مساعدت 150 میلیارد ریالی خیرین آوجی به نیازمندان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عمران آقامحمدی در تشریح این خبر گفت: در حوزه توسعه مشارکتهای مردمی فعالیتهای خوبی در شهرستان آوج صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 210 فرزند ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد شهرستان آوج هستند که بیش از دو هزار خیر حمایت از این فرزندان را تحت حمایت دارند و از ابتدای سال تاکنون 15 میلیارد ریال به حساب این فرزندان واریز کرده‌اند.

رئیس کمیته امداد شهرستان آوج گفت: مردم شریف شهرستان آوج در این مدت 2 میلیارد ریال صدقه پرداخت نموده و بیش از 5 میلیارد ریال در سایر زمینه های تهیه لوازم‌التحریر ، جهیزیه، تامین مسکن و سایر سرفصل‌های کمیته امداد مساعدت کردند.

آقامحمدی عنوان کرد : مودیان زکات نیز در سالجاری کمکهای خوبی در بحث محرومین و ساخت پروژه های عمرانی داشتند و مبلغ 6 میلیارد ریال در زمینه زکات واجب و مستجبی در این شهرستان جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: یکی از بازوان قدرتمند کمیته امداد در شهرستان آوج مراکز نیکوکاری هستند و با وجود 7 مرکز نیکوکاری در شهرستان اوج توانسته ایم مشکلات زیادی از خانواده های ولی نعمت را مرتفع سازیم . مراکز نیکوکاری مبلغ 119 میلیارد ریال را از مردم شریف شهرستان جمع آوری و در زمینه های مختلف به نیازمندان مساعدت کردند.

آقا محمدی اعلام کرد: خیرین و نیکوکاران آوجی می توانند را طریق سامانه سما و ارسال عدد 3 به 3000333328 و یا شماره کارت 6037-9979-5002-8598 مساعدتهای خود را از طریق کمیته امداد به دست نیازمندان برسانند و با ورود به سامانه اکرام https://ekram.emdad.ir/ می توانند حمایت از فرزندان ایتام و محسنین را بر عهده بگیرند.

