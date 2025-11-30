کشف 75 هزار نخ سیگار قاچاق در شهرستان البرز

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی سودجو منزل مسکونی خود در شهر الوند را محل دپوی کالای دخانی کرده است، بررسی صحت و سقم موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری 12 البرز این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن که با رعایت موازین شرعی و حقوق شهروندی انجام گرفت، 69 هزار نخ انواع سیگار قاچاق، کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در اقدامی دیگر ماموران یگان امداد شهرستان البرز در بازدید از یک واحد صنفی در شهرمحمدیه 6 هزار نخ سیگار قاچاق کشف کردند، خاطرنشان کرد: در این خصوص 2 نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ جمالی با اشاره به اینکه سیگار های قاچاق کشف شده فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بودند، یادآورشد: کارشناسان ارزش سیگارهای کشف شده را بالغ بر 2 میلیارد و 250 میلیون ریال اعلام کرده اند.

