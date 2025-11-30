خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف 75 هزار نخ سیگار قاچاق در شهرستان البرز

کشف 75 هزار نخ سیگار قاچاق در شهرستان البرز
کد خبر : 1721002
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 75 هزار نخ انواع سیگار قاچاق توسط ماموران انتظامی شهرستان البرز به ارزش 2 میلیارد و 250 میلیون ریال و دستگیری 2 نفر در این خصوص خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی سودجو منزل مسکونی خود در شهر الوند را محل دپوی کالای دخانی کرده است، بررسی صحت و سقم موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری 12 البرز  این شهرستان قرار گرفت. 

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن که با رعایت موازین شرعی و حقوق شهروندی انجام گرفت، 69 هزار نخ انواع سیگار قاچاق، کشف شد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در اقدامی دیگر ماموران یگان امداد شهرستان البرز در بازدید از یک واحد صنفی در شهرمحمدیه  6 هزار نخ سیگار قاچاق کشف کردند، خاطرنشان کرد: در این خصوص 2 نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند. 

سرهنگ جمالی با اشاره به اینکه سیگار های قاچاق کشف شده فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بودند، یادآورشد: کارشناسان ارزش سیگارهای کشف شده را بالغ بر 2 میلیارد و 250 میلیون ریال اعلام کرده اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی