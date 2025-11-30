خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی البرز:

موتور سیکلت های قاچاق روانه پارکینگ شدند

موتور سیکلت های قاچاق روانه پارکینگ شدند
کد خبر : 1721001
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف 2 دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش بیش از 9 میلیارد ریال در شهرستان البرز خبر داد.

به گزارش   ایلنا از قزوین، سید حمیدرضا موسوی پور در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان البرز در پی کسب خبری مبنی بر تردد 2 دستگاه موتورسنگین غیرمجاز در حوزه استحفاظی، بررسی موضوع  را به صورت ویژه در دستور کار خود  قرار دادند. 

وی افزود: پس از بررسی های لازم و با هماهنگی قضایی اکیپی از ماموران به محل های مورد نظر اعزام که در بازرسی های انجام شده،  تعداد 2 دستگاه موتورسیکلت خارجی سی آر ام و کی تی ام فاقد پلاک و مدارک قانونی را توقیف کردند. 

فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت های توقیفی بیش از 9 میلیارد ریال اعلام شده است، گفت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی