موتور سیکلت های قاچاق روانه پارکینگ شدند

به گزارش ایلنا از قزوین، سید حمیدرضا موسوی پور در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان البرز در پی کسب خبری مبنی بر تردد 2 دستگاه موتورسنگین غیرمجاز در حوزه استحفاظی، بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی های لازم و با هماهنگی قضایی اکیپی از ماموران به محل های مورد نظر اعزام که در بازرسی های انجام شده، تعداد 2 دستگاه موتورسیکلت خارجی سی آر ام و کی تی ام فاقد پلاک و مدارک قانونی را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت های توقیفی بیش از 9 میلیارد ریال اعلام شده است، گفت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

