مدیرکل روستایی استانداری قزوین خبر داد؛
واریز 32 میلیارد تومان برای اجرای پروژههای عمرانی و ایمنی دهیاریهای قزوین
مدیرکل امور روستایی استانداری قزوین گفت: بیش از 32 میلیارد تومان اعتبار حیاتی برای اجرای پروژههای عمرانی و ایمنی به دهیاریهای قزوین واریز شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، صدیقه ربیعی با تأکید بر اینکه توسعه روستاها شعار نیست، بلکه یک برنامه مستمر و مبتنی بر نیاز واقعی مردم است، گفت: این اعتبارات شامل منابع ماده 58 و ماده 42 بوده و قرار است اثرات آن در زندگی روزمره اهالی روستاها مشهود باشد.
ربیعی افزود: از مجموع اعتبار ماده 58 (7.5 میلیارد تومان): حدود 4.1 میلیارد تومان صرف پروژههای عمرانی و خدماتی در 20 روستا شده است.
مدیرکل امور روستایی همچنین به جزئیات اعتبار بزرگتر ماده 42 (بیش از 25 میلیارد تومان) که 103 روستا را پوشش میدهد، اشاره کرد و افزود: 19.3 میلیارد تومان صرف بهسازی معابر و اصلاح شبکه رفتوآمد در 77 روستا خواهد شد.3.24 میلیارد تومان به ساماندهی پسماند در 9 روستا اختصاص یافته است.2.4 میلیارد تومان برای ارتقای تجهیزات ایمنی و تقویت 16 پایگاه آتشنشانی هزینه میشود.
ربیعی در پایان تأکید کرد: این اقدامات، دور تازهای از عملیاتی شدن پروژههایی را آغاز میکند که مردم مدتها مطالبهگر آن بودند و مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار در روستاهای استان با قوت ادامه خواهد یافت.