به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدطاهر حسینی امروز در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین ضمن تشریح آخرین وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی این استان، خاطرنشان کرد: مجموع منابع بانکی استان که در پایان سال گذشته حدود 119 همت بوده، اکنون به حدود 156 همت رسیده است.

وی اضافه کرد: بانک مهر ایران از 11 همت به 15 همت، بانک ملت از 9.7 به 14 همت، بانک صادرات از 8.7 به 12 همت ثبت و بانک سپه به دلیل تبعات جنگ 12 روزه و مشکلات ساختاری اخیر، با کاهش منابع روبرو شده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین با اشاره به تغییرات منابع در سایر بانک‌های استان قزوین گفت: بانک تجارت از 9 همت به 10 همت، کشاورزی از 6.4 به 9.5 همت، رفاه کارگران از 8.2 به 9.2 همت و مسکن از 3.4 به 4.6 همت و پست‌ بانک نیز رشد منابع را از 2 به سه همت ثبت کرده‌اند.

حسینی افزود: بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات نیز به دلیل ماهیت تخصصی و تمرکز بیشتر بر پرداخت تسهیلات، رشد منابع کمتری داشته‌اند و در برخی مقاطع نیز با کاهش منابع ثبت شده نیز روبرو بودند.

وی با اشاره به رشد 28 درصدی منابع بانکی استان نسبت به پایان سال گذشته ادامه داد: در میان بانک‌های عضو شورای هماهنگی، بانک کشاورزی با 49 درصد رشد در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن بانک ملت با 44 و بانک صادرات نیز با 43 درصد رشد قرار گرفته‌اند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین گفت: بانک مهر ایران با 37 درصد، پست بانک 36، مسکن 35، توسعه تعاون 29، بانک تجارت 19، رفاه 12، بانک توسعه صادرات 10 و بانک‌های صنعت و معدن و سپه نیز به دلیل شرایط خاص خود با روند کاهشی مواجه بودند.

حسینی با اشاره به عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها تاکید کرد: بخش قابل توجهی از تسهیلات از محل وصولی‌ها پرداخت شده و علاوه بر آن، بانک‌ها از محل سپرده‌های جدید خود نیز 16.3 همت تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: در حوزه قرض‌الحسنه، منابع استان 22 همت است اما تاکنون بیش از 31 همت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده که این موضوع بیانگر پرداختی بیش از سقف موجود بانک‌ها بوده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین ادامه داد: در مجموع مصارف بانک‌های استان 16 درصد رشد داشته که بیشترین رشد متعلق به بانک مهر ایران با 37 درصد، سپس مسکن با 22 و بانک توسعه تعاون نیز با 18 درصد افزایش روبرو بودند.

