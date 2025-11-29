برخورد با 46 واحد صنفی متخلف در استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری با اشاره به تنوع واحدهای صنفی متخلف گفت: این واحدها شامل مرغ‌فروشی، میوه‌فروشی، سوپرمارکت و لبنیاتی بوده‌اند که به‌دلیل تخلفاتی مانند کم‌فروشی و فروش اجباری با آن‌ها برخورد شده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: مهم‌ترین تخلفات این واحدها شامل عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، نداشتن کارت مباشرت، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم ارائه فاکتور بوده است.

اسفندیاری در ادامه با اشاره به نحوه انجام این بازرسی‌ها تصریح کرد: عملیات نظارت و کنترل بازار توسط چهار گروه نظارتی بر کالاهای اساسی و از طریق گشت‌های مشترک با همکاری فرمانداری، اداره کل تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شده است.

گفتنی است پرونده واحدهای متخلف برای بررسی و اعمال قانون به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

