خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی:

نیمی از واحدهای نیروگاه شهید رجایی در دست تعمیر است

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت: انجام تعمیرات همزمان 3 واحد نیروگاه شهید رجایی قزوین با مجموع توان تقریبی650 مگاوات برای کسب آمادگی حداکثری تولید برق،به طور همزمان در دست تعمیرات است.

به گزارش  ایلنا از قزوین، ابوالفضل موتابها در تشریح این خبر گفت: به منظور کسب آمادگی تولید برق و خدمت رسانی به هموطنان و  همچنین صیانت از محیط زیست، تعداد 2 واحد بخاری و 1 واحد گازی  این نیروگاه در مجموع با توان تقریبی  650  مگاوات، به طور همزمان در دست تعمیرات اساسی ، نیمه اساسی و بازدید دوره ای قرار دارد.

وی افزود: در این فصل از تعمیرات، 2 واحد بخاری هر یک به ظرفیت 250 مگاوات، یک واحد گازی با توان حدود 100 مگاوات و بویلر مربوطه(50 مگاوات)تحت برنامه تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره ای قرار دارند.

موتابها تصریح کرد : هم اکنون در نیروگاه بخار واحد شماره دو تحت تعمیرات دوره ای و واحد شماره 3 تحت تعمیرات نیمه اساسی قرار دارند و  این تعمیرات در حال اجرا است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی بیان داشت: در نیروگاه سیکل ترکیبی هم واحد شماره 1 گازی  تحت تعمیرات  اساسی قرار دارد.

گفتنی است  هر ساله با پایان یافتن فصل پیک تابستان و کاهش نیاز مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی، واحدهای نیروگاهی برای کسب آمادگی تولید برق، تحت انواع تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرند که امسال نیز فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی، زودتر از سال گذشته، از 26 شهریورماه 1404، آغاز شده است.

انتهای پیام/
