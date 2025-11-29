نیمی از واحدهای نیروگاه شهید رجایی در دست تعمیر است

به گزارش ایلنا از قزوین، ابوالفضل موتابها در تشریح این خبر گفت: به منظور کسب آمادگی تولید برق و خدمت رسانی به هموطنان و همچنین صیانت از محیط زیست، تعداد 2 واحد بخاری و 1 واحد گازی این نیروگاه در مجموع با توان تقریبی 650 مگاوات، به طور همزمان در دست تعمیرات اساسی ، نیمه اساسی و بازدید دوره ای قرار دارد.

وی افزود: در این فصل از تعمیرات، 2 واحد بخاری هر یک به ظرفیت 250 مگاوات، یک واحد گازی با توان حدود 100 مگاوات و بویلر مربوطه(50 مگاوات)تحت برنامه تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره ای قرار دارند.

موتابها تصریح کرد : هم اکنون در نیروگاه بخار واحد شماره دو تحت تعمیرات دوره ای و واحد شماره 3 تحت تعمیرات نیمه اساسی قرار دارند و این تعمیرات در حال اجرا است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی بیان داشت: در نیروگاه سیکل ترکیبی هم واحد شماره 1 گازی تحت تعمیرات اساسی قرار دارد.

گفتنی است هر ساله با پایان یافتن فصل پیک تابستان و کاهش نیاز مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی، واحدهای نیروگاهی برای کسب آمادگی تولید برق، تحت انواع تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرند که امسال نیز فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی، زودتر از سال گذشته، از 26 شهریورماه 1404، آغاز شده است.

