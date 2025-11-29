مدیرکل محیطزیست استان قزوین خبر داد؛
دستگیری صیاد غیرمجاز در آوج / 8 قطعه سهره طلایی به طبیعت بازگردانده شد
مدیرکل محیط زیست استان قزوین گفت: با تلاش بیوقفه مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آوج، یک نفر صیاد غیرمجاز که اقدام به زنده گیری پرندگان وحشی کرده بود، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیداسدالله هاشمی در تشریح خبر فوق گفت: این عملیات در پی گشتزنیهای مستمر و پایش مناطق حساس شهرستان آوج توسط مأمورین زحمتکش یگان حفاظت انجام گرفت. متخلف در حین اقدام به زندهگیری پرندگان کشف و دستگیر شد.
وی افزود: در بازرسی از این صیاد غیرمجاز، یک رشته تور زندهگیری پرندگان، دو قفس نگهداری پرندگان وحشی، یک انباری مخصوص زندهگیری و تعداد 8 قطعه پرنده وحشی زندهگیری شده از نوع سهره طلایی کشف و ضبط شد. تمامی پرندگان مکشوفه که از گونههای ارزشمند حیات وحش محسوب میشوند، پس از اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی و به دامان طبیعت بازگردانده شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در این خصوص گفت: دستگیری صیاد غیرمجاز در شهرستان آوج و بازگرداندن سهرههای طلایی به دامن طبیعت، پیامی روشن به متخلفان است که یگان حفاظت محیط زیست استان با تمام توان و قاطعیت با هرگونه تخلف و تعرض به زیستگاهها و گونههای جانوری برخورد قانونی خواهد کرد.
هاشمی اضافه کرد: پرونده متخلف پس از صورتجلسه در محل، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم متناسب با جرم ارتکابی، به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
وی از تمامی دوستداران محیط زیست درخواست دارد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مراتب را سریعاً به سامانه 1540 اطلاع دهند.