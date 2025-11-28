به گزارش ایلنا در قزوین، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و اتحادیه صادرکنندگان استان با حضور در اقلیم کردستان و دیدار با مقامات ارشد بخش خصوصی این اقلیم یک اقدام مهم و اساسی در قالب انعقاد تفاهم نامه جامع همکاری‌های مشترک به منظور توسعه صادرات محصولات و کالاهای استان قزوین به کشور عراق از طریق اقلیم کردستان انجام شد.

در این دیدار که در دفتر اتحادیه صادرکنندگان اقلیم و با حضور کاک شیخ مصطفی، رئیس اتحادیه سراسری بخش خصوصی اقلیم کردستان، شیخ عطا رئیس اتحادیه صادرکنندگان شهر سلیمانیه و محمدجزا رئیس اتحادیه حلبچه برگزار شد، تفاهم‌نامه جامع همکاری‌های فی مابین به منظور برگزاری شوروم کالاهای استان قزوین به امضای روسای بخش خصوصی استان قزوین و اقلیم کردستان رسید.

همکاری مشترک طرفین در زمینه‌های تسهیل در صدور کالاهای استان قزوین، مکان‌یابی برگزاری رویداد شو روم اختصاصی استان، معرفی تجار و بازرگانان اقلیم به این رویداد و تضمین مرغوبیت و کیفیت کالاها برای خریداران، بخشی از مفاد این تفاهم‌نامه به عنوان یک حرکت جدید در حوزه صادرات استان است.

