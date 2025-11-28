خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با انتشار پیام تصویری صورت گرفت:

پرسپولیس بازی قدرتی مقابل شمس آذر قزوین انجام می‌دهد

پرسپولیس بازی قدرتی مقابل شمس آذر قزوین انجام می‌دهد
کد خبر : 1719994
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم پرسپولیس گفت: شمس آذر تیم قابل احترامی است و با دو بازیکن غایب حتما بازی زیبا و قدرتی در مقابل میزبان انجام می دهیم.

به گزارش ایلنا در قزوین، "اوسمار ویرا" سرمربی تیم پرسپولیس در یک پیام تصویری در خصوص بازی امروز در برابر شمس آذر ابتدا از نرسیدن به نشست خبری عذرخواهی کرد و گفت: هر بازی در لیگ؛ بازی مهمی است و احترام زیادی برای شمس‌آذر قائل هستیم، اما در هر هفته به دنبال هدف خودمان هستیم و امیدوارم روز جمعه بازی خوبی باشد. 

وی افزود: امیدوارم به تمام اهداف تمرینی خود برسیم و بازیکنان در شرایط بدنی خوبی باشند تا نمایش زیبایی برای هواداران داشته باشیم. 

اوسمار تصریح کرد: دو بازیکن ما« مارکو باکیچ» و «تیوی بیفوما» در بازی امروز جمعه نیستند و مابقی بازیکنان در دسترس هستند و آمادگی دارند و با قدرت بازی می کنیم. 

سرمربی پرسپولیس یادآورشد: امیدوارم هواداران به ورزشگاه بیایند و نتیجه‌ای خوب به آن‌ها هدیه کنیم.

وی در خصوص داوری هم گفت: امیدوارم داوران هم به نحو احسن کارشان را انجام دهند و بازی خوبی را شاهد باشیم.

در هفته یازدهم لیگ برتر از ساعت 16:30 امروز دو تیم شمس آذر و پرسپولیس در مقابل هم صف آرایی میکنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات