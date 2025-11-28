به گزارش ایلنا در قزوین، "اوسمار ویرا" سرمربی تیم پرسپولیس در یک پیام تصویری در خصوص بازی امروز در برابر شمس آذر ابتدا از نرسیدن به نشست خبری عذرخواهی کرد و گفت: هر بازی در لیگ؛ بازی مهمی است و احترام زیادی برای شمس‌آذر قائل هستیم، اما در هر هفته به دنبال هدف خودمان هستیم و امیدوارم روز جمعه بازی خوبی باشد.

وی افزود: امیدوارم به تمام اهداف تمرینی خود برسیم و بازیکنان در شرایط بدنی خوبی باشند تا نمایش زیبایی برای هواداران داشته باشیم. اوسمار تصریح کرد: دو بازیکن ما« مارکو باکیچ» و «تیوی بیفوما» در بازی امروز جمعه نیستند و مابقی بازیکنان در دسترس هستند و آمادگی دارند و با قدرت بازی می کنیم. سرمربی پرسپولیس یادآورشد: امیدوارم هواداران به ورزشگاه بیایند و نتیجه‌ای خوب به آن‌ها هدیه کنیم. وی در خصوص داوری هم گفت: امیدوارم داوران هم به نحو احسن کارشان را انجام دهند و بازی خوبی را شاهد باشیم. در هفته یازدهم لیگ برتر از ساعت 16:30 امروز دو تیم شمس آذر و پرسپولیس در مقابل هم صف آرایی میکنند.

