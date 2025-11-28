با انتشار پیام تصویری صورت گرفت:
پرسپولیس بازی قدرتی مقابل شمس آذر قزوین انجام میدهد
سرمربی تیم پرسپولیس گفت: شمس آذر تیم قابل احترامی است و با دو بازیکن غایب حتما بازی زیبا و قدرتی در مقابل میزبان انجام می دهیم.
به گزارش ایلنا در قزوین، "اوسمار ویرا" سرمربی تیم پرسپولیس در یک پیام تصویری در خصوص بازی امروز در برابر شمس آذر ابتدا از نرسیدن به نشست خبری عذرخواهی کرد و گفت: هر بازی در لیگ؛ بازی مهمی است و احترام زیادی برای شمسآذر قائل هستیم، اما در هر هفته به دنبال هدف خودمان هستیم و امیدوارم روز جمعه بازی خوبی باشد.
وی افزود: امیدوارم به تمام اهداف تمرینی خود برسیم و بازیکنان در شرایط بدنی خوبی باشند تا نمایش زیبایی برای هواداران داشته باشیم.
اوسمار تصریح کرد: دو بازیکن ما« مارکو باکیچ» و «تیوی بیفوما» در بازی امروز جمعه نیستند و مابقی بازیکنان در دسترس هستند و آمادگی دارند و با قدرت بازی می کنیم.
سرمربی پرسپولیس یادآورشد: امیدوارم هواداران به ورزشگاه بیایند و نتیجهای خوب به آنها هدیه کنیم.
وی در خصوص داوری هم گفت: امیدوارم داوران هم به نحو احسن کارشان را انجام دهند و بازی خوبی را شاهد باشیم.
در هفته یازدهم لیگ برتر از ساعت 16:30 امروز دو تیم شمس آذر و پرسپولیس در مقابل هم صف آرایی میکنند.