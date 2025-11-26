به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، همزمان با هفته بسیج، سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان در دیدار با سردار "رستمعلی رفیعی‌آتانی" فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین، با تسلیت ایام فاطمیه و قدردانی از حضور فرماندهان سپاه و بسیج، گزارشی از وضعیت امنیتی استان و نقش انتظامی در این امنیت‌آفرینی ارائه کرد و اظهار داشت: ما به‌عنوان سربازان فرمانده معظم کل قوا وظیفه داریم با نهایت احترام و خدمتگزاری در کنار سپاه، بسیج و سایر نیروهای مسلح انجام وظیفه کنیم.

وی با بیان اینکه همه ما در در نیروهای مسلح در وهله نخست بسیجی هستیم و افتخار ما بسیجی بودن است افزود: در انتظامی استان بالاترین سطح تعامل را با سپاه و بسیج داشته‌ایم و نقش حمایتی آنان در مأموریت‌ها همواره تعیین‌کننده بوده است.

فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: در بسیاری از مأموریت‌ها پشتوانه ما بسیج و سپاه هستند، ما همواره خود را یاران روزهای سخت می‌دانیم و این همراهی موجب تقویت روحیه و موفقیت مأموریت‌ها شده است.

سردار طرهانی با اشاره به مسئولیت مشترک نیروهای مسلح تأکید کرد: در امنیت استان و کشور، سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای انتظامی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و باید با هماهنگی کامل از آبروی نظام پاسداری کنیم.

وی با تمجید از عملکرد بسیج در دوران دفاع مقدس، حوادث غیرمترقبه و خدمات اجتماعی گفت: در جریان سیل لرستان، حضور نیروهای بسیج و سپاه قزوین نمونه‌ای برجسته از خدمات صادقانه بود. صلابت و خدمت خالصانه موجب شده مردم به بسیج اعتماد کامل داشته باشند.

سردار طرهانی با اشاره به الگوی برجسته شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: سردار سلیمانی نمونه کامل بسیجی واقعی بود؛ کسی که کار را برای خدا و بی‌نیاز از دیده شدن انجام می‌داد. همان اخلاص سبب شد که میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع ایشان حضور پیدا کنند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه «تفکر بسیجی» عامل موفقیت در مأموریت‌هاست، افزود: هرجا روحیه و اقدام بسیجی حاکم باشد، کارها با دقت، سرعت و زیبایی پیش می‌رود. در نیروی انتظامی وظیفه داریم هم مقتدر باشیم و هم خادم مردم،هیچ‌کس حق ندارد با مردم بی‌احترامی کند، اما در مقابل با اراذل و اوباش باید قاطع، بازدارنده و حتی در موارد ضروری با به‌کارگیری سلاح برخورد شود.

سردار طرهانی با تشریح اقدامات انتظامی استان گفت: مردم باید احساس کنند پلیس بیدار است و حضور گسترده گشت‌های انتظامی در سطح شهر، به‌ویژه در هنگام نماز صبح سبب افزایش محسوس امنیت شده است. مأموریت‌ها را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که کمترین تأخیر رخ دهد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی افزود: در حوزه معیشت مردم، تلاش می‌کنیم برخوردهای انتظامی به شکلی انجام شود که آسیب اقتصادی به مردم وارد نشود. در بسیاری از موارد، تذکر به‌جای برخورد قهری مشکلات را حل می‌کند. در موضوع کسب‌وکارها نیز تأکید کرده‌ایم موارد جزئی که با تذکر برطرف می‌شود منجر به پلمب نشود.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه «مساجد محور امنیت و برکت محلات هستند» گفت: با همکاری بسیج و سپاه، ساختار "محله‌محور" را تقویت می‌کنیم تا امام جماعت، معتمدان محلی و نیروهای انتظامی مسائل مردم را سریع‌تر پیگیری کنند. طرح‌های اجرایی در محله‌هایی مانند هادی‌آباد و ملاصدرا در همین راستاست.

سردار طرهانی در پایان با تبریک هفته بسیج گفت: سپاه، بسیج و نیروی انتظامی سه نام هستند اما یک هدف دارند. ما خود را موظف به خدمت صادقانه برای رضای خدا و مردم می‌دانیم و امیدواریم با تداوم هم‌افزایی بتوانیم امنیت پایدار و رضایتمندی بیش از پیش مردم را فراهم کنیم.

