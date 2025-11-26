خبرگزاری کار ایران
خط امام نباید زمین بماند / تشییع شهدا مراسم نمادین نیست

فرمانده سپاه استان قزوین گفت: امروز مهم عمل به تکلیف است که خط امام زمین نماند؛ لذا شما هم مراقب باشید این شهید در این حیات باغستان گمنام نماند و هر وقت دلتان برای شهدای کربلای چهار تنگ شد، به اینجا بیایید و آنها را یاد کنید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی ظهر امروز در مراسم تشییع و خاک‌سپاری یک شهید گمنام در سازمان جهاد کشاورزی گفت: شهدایی که چند روزی است میهمان مردم استان هستند با حضور گسترده مردم از آبیک تا قزوین و سایر شهرها تشییع شدند و این مردم به شایستگی وفاداری خود به انقلاب و ادای احترام به شهدا را نشان دادند.

وی بیان کرد: این شهید گمنام از جزیره «ام الرصاصم و  عملیات کربلای چهار آمده و نگین درخشانی چون سایر شهداست که در دفاع مقدس خوش درخشیدند اما مردم بدانند عاشورایی ترین لحظه دفاع مقدس متعلق به شب کربلای چهار است که افتخار آفریدند.

رفیعی آتانی تصریح کرد: تشییع شهدا فقط یک مراسم نمادین نیست بلکه یادآوری شجاعت و شهامت رزمندگانی است که سالها افتخار آفریدند و امروز ما باید آنها را در مقابل خود داشته باشم تا هرگز فراموش نشوند و راهشان تداوم یابد.

فرمانده سپاه استان قزوین یادآورشد: امروز مهم عمل به تکلیف است که خط امام زمین نماند لذا شما هم مراقب باشید این شهید در این حیات باغستان گمنام نماند و هر وقت دلتان برای شهدای کربلای چهار تنگ شد به اینجا بیایید و آنها را یاد کنید.

سردار آتانی افزود: 17 قزوینی در کربلای چهار به خط زدند و همه شهید شدند وما  40 سال است ماجرای شهدای قزوینی ها را در مقابل چشمان خود داریم و خاطرات ارزشمند آنها را مرور می کنیم و این شهید گمنام را سفیر عملیات کربلای چهار از سوی مردم قزوین می دانیم که پیام ایستادگی را یادمان دادند و ما هم امانت شهید را که عمل به تکلیف است را حفاظت می کنیم.

وی گفت: امروز هم هرجا لازم باشد در خدمتیم و برای نشان دادن قدرت تجمیع شده خودمان به میدان می آییم و تکلیف به امامت خداست و باید قدرت بسازیم و به تکلیفمان عمل کنیم و اتحاد مقدس خود را شکل دهیم.

سردار آتانی بیان کرد: جنگ هم ابعاد فیزیکی دارد که همان روز کربلای چهار اتفاق افتاد وهم ابعاد روانی که شهدای جنگ را شامل می شود و ما جنگیدیم تا با تصرف جزیره ام الرصاص حرف حقمان را بزنیم چون فاتحان کربلای چهار هستیم و هم پرچم حسینی را به اهتزاز درآوردیم که  محصول خون شهداست.

