به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهرزاد نجفیان ظهر امروز در مراسم رونمایی از سایت باشگاه شمس‌آذر قزوین گفت: یک عده باور داشتند که پیشرفت علم مثل اختراع میکروسکوپ‌ها زندگی بشر را ساقط می‌کند، اما در واقع بدون تکنولوژی و علوم جدید تقریبا زندگی ساقط است.

وی ادامه داد: صدها جوان قزوینی را می‌بینم که وارد ورزشگاه می‌شوند و با تماشای یک بازی فوتبال امید و انگیزه می‌گیرند، به همین منظور تا پاین سال گذشته 6 هزار و 500 میلیارد ریال در این باشگاه با هدف ایجاد انگیزه و شوق در بین ورزشکاران و تماشاگران از سوی این باشگاه هزینه شد.

نجفیان با اشاره به اینکه امروز بخشی از قزوین به واسطه فوتبال شمس‌آذر شناخته می‌شود به طوری که برای تماشای هر مسابقه عده کثیری از تماشاگران به ورزشگاه می‌آیند، تصریح کرد: از ابتدای امسال 171 میلیارد تومان برای باشگاه هزینه شده که 68 میلیارد تومان آن از سوی بخش دولتی به این باشگاه کمک شده است.

مالک باشگاه شمس‌آذر قزوین با بیان اینکه بارها به مسوولان استان گفتیم که اگر در کنار ما نباشید هرگز توان ادامه کار نخواهیم داشت، افزود: این باشگاه در طول فعالیت خود فراز و نشیب های فراوانی داشته تا جایی که زمانی بود شرکت توان تامین مواد اولیه خود را نداشت و حتی در پرداخت حقوق کارگران خود به مشکل برخورد و هیچ کسی هم پیگیر این موضوع نبود.

وی با بیان اینکه نگاه باشگاه به نوجوانان و جوانان بسیار مهم بوده و اینکه بازیکنان جدید شناسایی و به عرصه فوتبال استان معرفی شوند و این کار در واقع یک سرمایه‌گذاری برای ما محسوب خواهد شد، تاکید کرد: امروز برای راه اندازی آکادمی فوتبال شمس آذر از شهرهای بناب و تبریز تقاضا داریم و این مساله بسیار مهم و حایز اهمیتی است.

به گفته وی، از بین رفتن باشگاه شمس آذر نه تنها هیچ مزیتی به همراه ندارد بلکه ماندن آن موجب خیر و برکت استان نیز خواهد بود، مگر نه اینکه رسالت رسانه پیگیری اخبار است؟ ما به عنوان اعضای هیات مدیره نیز در هر زمان و مکانی آماده پاسخگویی خواهیم بود.

وی، نقد کارشناسی را مساله بسیار مهمی دانست و افزود: جایی که رسانه باشد، پویایی اتفاق می‌افتد و آن هم به دلیل نقد است که بایستی با گفت و گو و شفافیت صحبت کرد.

