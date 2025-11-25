خبرگزاری کار ایران
جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف سیگار و تنباکوی قاچاق در تاکستان

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در عملیات ماموران یگان امداد شهرستان تاکستان 54 هزارو 600 نخ سیگار و 130 بسته تنباکو خارجی قاچاق و یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس توقیف شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: ماموران یگان امداد شهرستان تاکستان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند. 

وی اضافه کرد: ماموران در بازرسی از خودرو مورد نظر، 54 هزار و 600 نخ سیگار و 130 بسته تنباکو خارجی قاچاق کشف و راننده خودرو دستگیر شد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را یک میلیارد و 770 میلیون ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد:متهم باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

