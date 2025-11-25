به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی عصر امروز در نشست شورای ترافیک استان قزوین با اشاره به لزوم تسهیل تردد ایمن در شهرهای اقبالیه و محمودآباد گفت: این دو شهر با معضل تردد خودروهای سنگین و کامیون‌ها روبرو هستند که ضرورت استقرار پلیس راهور در آنها را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه استقرار پلیس راهور با همکاری شهرداری‌های این دو شهر و با تأمین ساختمان و خودروهای مورد نیاز محقق خواهد شد، اضافه کرد: در بازدید میدانی از اقبالیه مشکلاتی از قبیل پارک دوبله، سد معبر و اختلال در تردد به دلیل باند کندرو مشاهده شد که باید ساماندهی شود.

جانشین ریاست شورای ترافیک استان قزوین ایمن‌سازی معابر، خط‌کشی گذرگاه‌ها و ایمن‌سازی مدارس حاشیه جاده‌ها را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا برشمرد و گفت: نصب علائم و چراغ‌های چشمک‌زن و ساماندهی سرویس مدارس نیز در دستور کار قرار دارد.

حق‌لطفی با اشاره به حادثه‌خیز بودن محور بویین‌زهرا به قزوین، بر ضرورت احداث دوربرگردان و کنترل شدیدتر تانکرهای حمل مواد خطرناک در این محور تأکید کرد و افزود: حتی یک حادثه نیز برای استان زیاد است و انتظار داریم مدیران مربوطه جلسات شورای ترافیک را جدی بگیرند.

وی در پایان از موافقت برای ساخت پل عابر پیاده در مقابل ورزشگاه سردار آزادگان و همچنین هماهنگی با جمعیت هلال‌احمر برای استقرار اورژانس در راهدارخانه محمدآباد خبر داد و افزود: موضوع روان‌سازی ترافیک باید برای شهرداران در اولویت باشد و در زمینه فرهنگ‌سازی برای کاهش سوانح مشارکت فعال داشته باشند.

