معاون استاندار قزوین خبر داد؛
ساخت پل عابر پیاده در مقابل ورزشگاه سردار آزادگان
معاون عمرانی استاندار قزوین موافقت برای ساخت پل عابر پیاده در مقابل ورزشگاه سردار آزادگان و همچنین هماهنگی با جمعیت هلالاحمر برای استقرار اورژانس در راهدارخانه محمدآباد خبر داد
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حقلطفی عصر امروز در نشست شورای ترافیک استان قزوین با اشاره به لزوم تسهیل تردد ایمن در شهرهای اقبالیه و محمودآباد گفت: این دو شهر با معضل تردد خودروهای سنگین و کامیونها روبرو هستند که ضرورت استقرار پلیس راهور در آنها را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه استقرار پلیس راهور با همکاری شهرداریهای این دو شهر و با تأمین ساختمان و خودروهای مورد نیاز محقق خواهد شد، اضافه کرد: در بازدید میدانی از اقبالیه مشکلاتی از قبیل پارک دوبله، سد معبر و اختلال در تردد به دلیل باند کندرو مشاهده شد که باید ساماندهی شود.
جانشین ریاست شورای ترافیک استان قزوین ایمنسازی معابر، خطکشی گذرگاهها و ایمنسازی مدارس حاشیه جادهها را از دیگر برنامههای در دست اجرا برشمرد و گفت: نصب علائم و چراغهای چشمکزن و ساماندهی سرویس مدارس نیز در دستور کار قرار دارد.
حقلطفی با اشاره به حادثهخیز بودن محور بویینزهرا به قزوین، بر ضرورت احداث دوربرگردان و کنترل شدیدتر تانکرهای حمل مواد خطرناک در این محور تأکید کرد و افزود: حتی یک حادثه نیز برای استان زیاد است و انتظار داریم مدیران مربوطه جلسات شورای ترافیک را جدی بگیرند.
وی در پایان از موافقت برای ساخت پل عابر پیاده در مقابل ورزشگاه سردار آزادگان و همچنین هماهنگی با جمعیت هلالاحمر برای استقرار اورژانس در راهدارخانه محمدآباد خبر داد و افزود: موضوع روانسازی ترافیک باید برای شهرداران در اولویت باشد و در زمینه فرهنگسازی برای کاهش سوانح مشارکت فعال داشته باشند.