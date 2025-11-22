تبادل خدمات علمی و فرهنگی با تاجیکستان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان عصر امروز در صدونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از برنامه‌های جدید این اتاق برای تقویت دیپلماسی اقتصادی استان خبر داد.

وی با اشاره به تجربیات موفق گذشته تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی شهرهای هم‌مرز امضا کرده‌ایم و کاسپین اکسپو 2025 دستاوردهای ارزشمندی برای استان داشت.

رئیس اتاق قزوین تاکید کرد: استان قزوین در حوزه سنگ، کاشی و سرامیک ظرفیت بالایی دارد و می‌توانیم در این بخش‌ها تفاهم‌نامه‌های موثری منعقد کنیم.

عبدیان همچنین از برنامه‌ریزی سفر یک هیات تجاری در 20 آذرماه برای توسعه روابط اقتصادی با منطقه اوراسیا خبر داد و یادآور شد: در هر کشوری که نقطه آغاز همکاری باشد، هیأت‌های دوطرفه تشکیل خواهد شد تا مسیر تعاملات تجاری هموارتر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به گسترش ارتباطات فراتر از حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: از اهداف ما در دیپلماسی اقتصادی با کشور تاجیکستان، تبادل خدمات علمی و فرهنگی و حتی مبادله دانشجو بین دو کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین ابراز امیدواری کرد تا این اقدامات مسیر تازه‌ای برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری‌های فرامرزی استان ایجاد کند.

