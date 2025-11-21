به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سردار پاسدار رستمعلی رفیعی آتانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن دنبال این بود بسیج و تفکر دینی و انقلابی را وارونه سازند، اما در مقابل این اراده ناکام ماند.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین گفت: ۱۹۳ هزار نفر بسیجی طی جنگ ۱۲ روزه دورتادور استان با استقرار در ۱۵۳ نقطه دیوار امنیتی علیه تحرکات دشمن ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه بسیج پای خدمت‌رسانی به مردم ایستاده است، ادامه داد: در طرح های عمرانی ۹۸۲ پروژه در سال جاری تحویل گرفتیم که فقط ۳۰ مورد باقی مانده است. آتانی ادامه داد: هم اکنون بسیج برای ولی نعمتان در حال ساخت منازل مسکونی هستند، تا جایی که گروه‌های جهادی فاطمی در ۶۰۰ گروه درحال خدمت‌رسانی به مردم استان قزوین هستند. فرمانده سپاه قزوین بیان کرد: اگر دشمن بخواهد کوچکترین اقدامی مجدد انجام دهد، با اراده عظیم بسیج روبرو خواهد شد و همه به فرمان رهبری پای کار هستند. سردار آتانی خاطرنشان کرد: آرزوی همه ما این است که در نظام و انقلاب اسلامی به شهادت برسیم و این برادر کوچک شما دعا می‌کند که ای خدای بزرگ ما را در لیست بسیجیان قرار گیرد.

