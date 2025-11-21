خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده سپاه استان قزوین:

دشمن کوچکترین اقدامی انجام دهد با اراده عظیم بسیج روبرو می‌شود

دشمن کوچکترین اقدامی انجام دهد با اراده عظیم بسیج روبرو می‌شود
کد خبر : 1717110
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین گفت: اگر دشمن بخواهد کوچکترین اقدامی مجدد انجام دهد، با اراده عظیم بسیج روبرو خواهد شد و همه به فرمان رهبری پای کار هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سردار پاسدار رستمعلی رفیعی آتانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن دنبال این بود بسیج و تفکر دینی و انقلابی را وارونه سازند، اما در مقابل این اراده ناکام ماند.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین گفت: ۱۹۳ هزار نفر بسیجی طی جنگ ۱۲ روزه دورتادور استان با استقرار در ۱۵۳ نقطه دیوار امنیتی علیه تحرکات دشمن ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه بسیج پای خدمت‌رسانی به مردم ایستاده است، ادامه داد: در طرح های عمرانی ۹۸۲ پروژه در سال جاری تحویل گرفتیم که فقط ۳۰ مورد باقی مانده است.

آتانی ادامه داد: هم اکنون بسیج برای ولی نعمتان در حال ساخت منازل مسکونی هستند، تا جایی که گروه‌های جهادی فاطمی در ۶۰۰ گروه درحال خدمت‌رسانی به مردم استان قزوین هستند.

فرمانده سپاه قزوین بیان کرد: اگر دشمن بخواهد کوچکترین اقدامی مجدد انجام دهد، با اراده عظیم بسیج روبرو خواهد شد و همه به فرمان رهبری پای کار هستند.

سردار آتانی خاطرنشان کرد: آرزوی همه ما این است که در نظام و انقلاب اسلامی به شهادت برسیم و این برادر کوچک شما دعا می‌کند که ای خدای بزرگ ما را در لیست بسیجیان قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب